RET schrapt metrolijn A door tekort aan metrostellen

Reizigers in de Rotterdamse metro kunnen vanaf maandag niet meer op pad met metrolijn A. De RET heeft op dit moment niet voldoende metrovoertuigen om de reguliere dienstregeling te rijden, waardoor de lijn tussen Binnenhof en Vlaardingen komt te vervallen.

De gevolgen van het schrappen van de lijn zijn het grootst voor reizigers die van of naar de stations Binnenhof en Romeynshof reizen. Deze twee stations kunnen uitsluitend met lijn A worden bereikt. Voor hen is er vanaf maandag een extra overstap bij station Graskruid. Tussen stations Binnenhof en Graskruid rijdt vier keer per uur een pendelmetro.

De andere stations langs metrolijn A kunnen ook door lijn B en voor een groot deel met lijn C worden bereikt. Overigens rijdt metrolijn A op zondag voorlopig nog wel naar alle stations. Vanaf 3 oktober komen de haltes Binnenhof en Romeynshof dan ook te vervallen.

De dienstregeling van de metro wordt versoberd, omdat het vervoersbedrijf meer metrovoertuigen in onderhoud heeft dan normaal. Hierdoor was er de laatste tijd vaak sprake van plotselinge uitval van ritten. "We begrijpen dat dit vervelend kan uitpakken voor reizigers en zetten alles op alles om de onderhoudsachterstanden in te lopen en zo snel mogelijk weer volgens de gebruikelijke dienstregeling te rijden," meldt de RET.

Naast het schrappen van metrolijn A, zijn er ook veranderingen op lijn B. Tussen Graskruid en Capelsbrug rijdt lijn B zes keer per uur. Tussen Capelsebrug en Schiedam Centrum rijden er vanaf maandag twee in plaats van drie metro's per tien minuten