Meer dan tien kilometer doorrijden met lekke autobanden; in de Hoeksche Waard doen ze het gewoon

Ze keken wat vreemd op, de agenten in de Hoeksche Waard, maar de dader was niet al te lastig te traceren. De bestuurder van een auto met twee lekke banden is in de Hoeksche Waard ruim tien kilometer doorgereden. De agenten hoefden alleen maar het spoor van het beschadigde asfalt te volgen.

De politie plaatste zondag foto's van de auto én van het asfalt. Volgens de agenten begint het spoor bij de kiltunnel bij 's Gravendeel. De bestuurder is vervolgens elf kilometer doorgereden tot aan Strijen. Daar vonden ze de oorzaak van alle problemen: een personenauto met twee compleet weggereden voorbanden.

"Collega's vonden de wagen uiteindelijk terug in Strijen", zegt een woordvoerder van de politie. "Maar hoe deze bestuurder nu aan die lekke banden is gekomen is nog niet duidelijk, dat moet later blijken."

De politie kon ook niet zeggen waarom de bestuurder is doorgereden met de lekke banden. Hoe groot de schade is aan het wegdek is nog niet bekend.