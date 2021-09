LIVE: Sparta zit op rozen tegen Fortuna Sittard na twee schitterende goals (2-0)

Sparta wacht nog altijd op de eerste driepunter van het seizoen. De Kasteelclub hoopt zondag in de eredivisie thuis Fortuna Sittard te verslaan. Rijnmond Sport is erbij.

Om 14:30 uur nemen Sparta en Fortuna Sittard tegen elkaar op. In de eerste drie duels pakten de mannen van trainer Henk Fraser slechts één punt. Dat was tijdens het thuisduel met Heracles Almelo (1-1). De uitwedstrijden bij FC Utrecht (4-0) en Go Ahead Eagles (2-0) gingen verloren.

Fortuna Sittard heeft in twee duels vier punten verzameld. Bij de bezoekers komt Sparta een oude bekende tegen. Voormalig jeugdspeler Deroy Duarte draagt sinds deze zomer het shirt van de Limburgers.

Luister hier live mee naar Radio Rijnmond Sport:

In Radio Rijnmond Sport hoef je niets te missen van Sparta-Fortuna Sittard. Op Het Kasteel zijn Dennis Kranenburg en Ruud van Os de commentatoren. Dennis van Eersel presenteert de show. In Rotterdam-West verzorgt oud-trainer Rob Jacobs de analyse. Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur. Er is ook een liveblog rondom dit duel.

LIVE: Sparta - Fortuna Sittard 2-0

21' 1-0 Bryan Smeets

29' 2-0 Lennart Thy

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Mijnans, Smeets, Osman, Auassar; Thy, Van Crooij