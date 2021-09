TERUGLEZEN: Sparta-Fortuna Sittard (3-1)

Lennart Thy is uitzinnig na zijn goal voor Sparta tegen Fortuna Sittard | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Sparta heeft de eerste driepunter van het seizoen binnen. De Kasteelclub zegevierde zondag met 3-1 tegen Fortuna Sittard. Rijnmond Sport was erbij.

Luister hier live mee naar Radio Rijnmond Sport:

In Radio Rijnmond Sport hoef je niets te missen van Sparta-Fortuna Sittard. Op Het Kasteel zijn Dennis Kranenburg en Ruud van Os de commentatoren. Dennis van Eersel presenteert de show. In Rotterdam-West verzorgt oud-trainer Rob Jacobs de analyse. Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur. Er is ook een liveblog rondom dit duel.

Sparta - Fortuna Sittard 3-1 (2-0)

21' 1-0 Bryan Smeets

29' 2-0 Lennart Thy

49' 2-1 Mats Seuntjens

73' 3-1 Emanuel Emegha

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto (85' Masouras); Mijnans (62' Emegha), Smeets (75' Jans), Osman (85' Goudmijn), Auassar; Thy, Van Crooij (75' Meijers)