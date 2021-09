COC-kantoor in Rotterdam beklad met anti-homoleuzen: 'ook dit is gericht tegen oprichting Roze Kameraden'

Eerder werd ook al de gevel van een sportschool in Rotterdam beklad met soortgelijke teksten. Een van de tags verwijst naar RJK, de Rotterdam Jongeren Kern, een deel van de achterban van Feyenoord. Die sportschool is van de initiatiefnemer van de speciale Feyenoord-supportersvereniging voor LHBTI'ers, de Roze Kameraden, Paul van Dorst. "De teksten komen overeen", zegt Beune. "Verder afkortingen die verwijzen naar kankerhomo's."

Zondagmorgen werd direct aangifte gedaan van vernieling en intimidatie, vertelt Beune verder. "Ik ben vooral boos en verdrietig. Boos omdat dit gebeurt en verdrietig omdat we nog zo'n lange weg te gaan hebben."

Beune stond weken geleden volledig achter de oprichting van de Roze Kameraden en daar is nu geen verandering in gekomen. "We staan er nog steeds volledig achter. We moeten binnenkort echt met de clubs en de gemeente in gesprek hoe we hier om mee moeten gaan. Want het gaat niet alleen om Feyenoord. Er zijn genoeg mensen die als ze uit de kast willen komen stoppen met sporten, omdat LHBTI'ers gewoon niet geaccepteerd worden. Dat moet echt veranderen."

Leon Houtzager, secretaris en vicevoorzitter COC Rotterdam wil in gesprek gaan met Feyenoord. "Ik denk dat het nu eens tijd wordt dat we hierover gaan praten. Het zou ons helpen als Feyenoord zich uitspreekt en zegt: 'Tot hier en niet verder.' Ik kan me niet voorstellen dat andere Feyenoord-supporters hier achterstaan. Het zou ons helpen als andere supporters zich hierover uitspreken."

Houtzager is geschrokken door de gebeurtenis. "Het gaat je niet in de koude kleren zitten. We spreken erover in onze vereniging: 'Moeten we extra maatregelen nemen, camera's ophangen?' die gesprekken lopen nu, maar daar zijn we nog niet over uit."