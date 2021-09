Feyenoord met Geertruida en Dessers naar Israël

Trainer Arne Slot heeft bij Feyenoord voor het Conference Leagueduel met Maccabi Haifa Lutsharel Geertruida en Cyriel Dessers opgenomen. De verdediger en de aanvaller kwamen dit seizoen nog niet uit voor het eerste elftal van de Rotterdammers, maar kunnen rekenen op een plekje in de selectie voor de wedstrijd in Israël. Geertruida speelde dit seizoen vanwege een blessure nog geen wedstrijd in het eerste.

In totaal reist Feyenoord met negentien spelers af naar Maccabi Haifa. Ook Marcos Senesi zit bij de groep. De Argentijn raakte in het thuisduel met Go Ahead Eagles geblesseerd en moest de wedstrijden tegen Elfsborg (voorronde Conference League) en FC Utrecht (eredivisie) daarom laten schieten.

Eerder werd al bekend dat Alireza Jahanbakhsh niet gaat spelen. De club wil zo voorkomen dat de Iraniër in de toekomst mogelijk niet meer uit kan komen voor de nationale ploeg, iets wat een gevolg kan zijn voor sporters uit Iran die uit komen tegen Israëlische sporters. Ook bij de thuiswedstrijd wordt hij door de club om deze reden buiten de selectie gehouden. Reiss Nelson maakt geen onderdeel uit van de Feyenoord-selectie, omdat de huurling van Arsenal nog niet fit is.

Maccabi Haifa-Feyenoord begint dinsdagmiddag al om 16:30 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren bij deze eerste groepswedstrijd in de Conference League.