Sportoverzicht: hockeycompetities weer begonnen, maar regioploegen gaan onderuit

Hockeyclub Rotterdam is zondag teleurstellend gestart aan het nieuwe seizoen in de hoofdklasse. De Rotterdammers verloren uit bij Kampong met 1-0.

Ook de vrouwen van Victoria begonnen aan hun nieuwe seizoen in de hoofdklasse met een nederlaag. Thuis tegen Klein Zwitserland werd het 2-3. Yentl Leemans en Marise Weijschede zorgden voor de Rotterdamse treffers.

Korfbal

KCC/CK Kozijnen veroverde zaterdag in de veldcompetitie de eerste overwinning. De ploeg uit Capelle aan den IJssel zegevierde in groep A van de ereklasse met 18-15 in Amsterdam bij AKC Blauw Wit. In dezelfde groep verloor DeetosSnel bij DOS '46. De Dordtenaren delfden in Nijeveen het onderspit (19-17).

PKC/Vertom schreef wederom twee punten erbij in groep B van de ereklasse. De Papendrechters waren bij KZ/Thermo4U met 24-17 te sterk. In deze groep heeft PKC als gedeeld koploper de eerste twee duels gewonnen.

Rugby

The Hookers is zaterdag met een ruime overwinning aan de ereklasse begonnen. In Hoek van Holland werd Utrechtse RC flink overklast (55-21). Alleen LRC DIOK staat na de monsterscore tegen EZRC Oemoemenoe (85-0) op de ranglijst boven The Hookers.

Voetbal

Excelsior kreeg zondag PSV in de eredivisie vrouwen op bezoek. Winnen deden de Kralingers wederom niet, maar het eerste punt van het seizoen is wel een feit. De Eindhovense dames werden op 3-3 gehouden. Nikki Ridder maakte voor de thuisploeg in de laatste minuut van de officiële speeltijd gelijk. Na drie duels is Excelsior nog wel de hekkensluiter met één punt.

De tekst gaat verder onder de tweet:

Feyenoord was in deze speelronde vrij.

Waterpolo

De regionale waterpolomannen zijn dit weekend in de eredivisie gestart. SVH leed zaterdag bij Het Ravijn een ruime nederlaag. De Rotterdammers verloren in Nijverdal met 17-8. Ook ZPB H&L Productions ging op de eerste speeldag onderuit. In Barendrecht was AZC zondag met 16-13 te sterk.

Wielrennen

Demi Vollering finishte in Italië op het EK Wielrennen op de weg in de top 10. De renster uit Berkel en Rodenrijs behaalde zaterdag in Trentino de vijfde plaats. Zij finishte 1 minuut en 18 seconden achter de Nederlandse winnares Ellen van Dijk. Vollering eindigde woensdag in de mixed-relay met Nederland als derde.