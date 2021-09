ARCHIEF RIJNMOND 22 aug 2021 - Handelaren

Afgelopen week heb ik me het hoofd gebroken over iets kleins dat misschien wel staat voor iets groters. Ik heb nagedacht over mijn relatie met een paar platenhandelaren annex uitbaters van muziekwinkels.

U zult begrijpen dat ik met zekere regelmaat platen en cd’s in de schoot geworpen krijg. Van kennissen, vrienden en van luisteraars van de radio. Die weten allemaal dat ik voortdurend bezig ben met muziek, dat ik muziek verzamel - vooral uit de Rijnmond - en dat ik met die muziek programma’s maak voor de radio.

Ik voel me door al die gulle giften heel vaak jarig.

Maar met lang niet alles dat ik krijg kan ik iets. En wat doe ik daar dan mee? Dat geef ik door, dat ruil ik en, ja, als ik zie dat iets een zekere waarde heeft, wil ik het ook nog weleens verkopen. Stelt u zich daar geen gigantische bedragen bij voor, maar met de opbrengst ervan schaf ik nu en dan materiaal aan dat wél past in de verzameling. Zo houd ik het voor mezelf een beetje zuiver.

Geregeld ga ik langs bij een paar handelaren. Met eentje ruil ik. Ik kom bij hem vooral aan met singles en klassieke lp’s. Hij kijkt voor mij uit naar opvallend Nederlandstalig materiaal en alles dat met Rotterdam te maken heeft. We houden een soort boekhouding bij van de aantallen. Zonder dat we het hebben over geldbedragen. Ik weet dat in het verzamelaarswereldje diverse mensen de pest aan hem hebben, ze vinden hem geloof ik een beetje bot, maar ik ervaar het contact als prettig en waardevol.

Vinyl waar ik zelf niks mee kan - dat ik niet wil houden of los verkopen - en waar ik ook niet mee langs die handelaar ga, dump ik bij een winkel. De jongens van die winkel kijken wat ze ervan kunnen verkopen, en ze schrijven geloof ik een derde van hun verkoopprijs bij op mijn winkeltegoed. Ook zij kijken uit naar plaatjes waar ik wat mee kan, en zo komen we uiteindelijk altijd wel weer een keer op nul uit. Hoeveel ze precies voor welke plaat geven check ik niet. Ik zet het gewoon bij hen neer, en dan merk ik het wel. Het gaat allemaal in goed vertrouwen. Ik neem aan dat ze een normaal ontwikkelde gewetensfunctie hebben. Ik mag ze ook graag

Ook dit is een prettig, vriendschappelijk contact.

Cd’s waar ik niks mee doe, breng ik al een tijd naar een andere winkel waar het een beetje anders aan toe gaat. Een tijd lang voelde ik me daar niet heel erg welkom. Alsof ze dachten: o jee, daar heb je heem weer. Het gaat inmiddels wat beter, maar ik krijg nog steeds meteen de vraag ‘wat ik ervoor wil hebben’. Op zich geen onlogische vraag, maar dat creëert het gevoel van onderhandeling, van een puur zakelijke transactie. Wat niet is waar ik op uit ben. Ik wil geen zaken doen, ik wil een vriendschappelijke relatie waarbinnen we iets voor elkaar kunnen betekenen.

En ja, met zulke toch wel een beetje verschillende ervaringen, ga je je natuurlijk afvragen waar het verschil door komt. Is het een kwestie van verschil in karakter van degenen met wie ik te maken heb? Is er misschien ooit iets gebeurd waar ik me helemaal niet van bewust ben? Of is mijn verlangen om met iedereen ‘vriend’ te zijn een beetje naïef?

Ik kan er geen vinger achter krijgen.

Ik geloof wel dat het verschil in benadering dat ik hier meen te zien, voor mij staat voor iets wezenlijks. Want ja, het gaat mij wel om die plaatjes, ik word ook wel gedreven door ordinaire hebzucht, zoals elke verzamelaar, en ik kan blij worden van elke nieuwe aanwinst, maar misschien nog wel belangrijker dan die aanwinsten zelf is voor mij: de weg ernaartoe.

Voor die plaatjes geldt in zekere zin wat voor bijna alles geldt, wat voor mijn part voor het hele leven opgaat: het is handig om een doel te hebben, maar het gaat natuurlijk om de reis.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. Langs berg en dal - De Spelbrekers

LOUIS DAVIDS

3. Bij de soldaten - Peter Blanker

4. De olieman - Henk Elsink

5. Nou tabé dan - Willy Alberti & Johnny Jordaan

ROTTERDAM/AMSTERDAM MET JE …

6. Ik hou van jou mooi Amsterdam - Willy Alberti

7. Amsterdam - Truce Speyk

8. Rotterdam-potpourri - Mike Boddé

9. Mike Boddé in Podium Witteman over blinde pianisten

10. Geluk is niet transportabel - Jules de Corte

11. Als zij het is - Flip Noorman

12. Het kleine café aan de haven - Malando

VALKHOFF

13. Diep in mijn hart - Willeke Alberti

14. Oh Adriaan - Harry-Jan Bus