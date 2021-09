HET OPKAMERTJE 5 sept 2021

EERSTE UUR

BAD BOYS

1. You can’t catch me - John Lenon

2. Wild One - Jerry Lee Lewis

3. Prisoner’s prayer - The Prisonaires

4. It’s gonna work out fine - Ike & Tina Turner

5. Green is the grass - Jonathan King

6. Shame on you - Spade Cooley

7. Super freak - Rick James

8. Wedding March - APN Wedding Players Orchestra

9. Wedding March - Queen

ON MY OWN/ON THE ROAD AGAIN

10. I’m on my own again - The Bintangs

11. On the road again - The Lovin’ Spoonful

DON’T YOU LEAVE/DON’T YOU EASE ME IN

12. Don’t you leave - The Tee-Set

13. Don’t ease me in - The Grateful Dead

14. Don’t ease me in - Henry Thoams

LA VIE EN ROSE

15. La vie en rose - Mike Lesirge (Stella Artois reclame)

16. La vie en rose - Louis Armstrong

17. La vie en rose - Edith Piaf

18. La vie en rose - Marianne Michel

TWEEDE UUR

GRAPPIG

1. Good grief - Jay Foreman

2. Boop De Doop Doop - Aimee Nolte

3. Interlude - The dogs

4. Big Billy - The Kiffness

5. One pound fish man - The Kiffness

6. O, mijn God, wat ben ik toch goed in bed - Roel C. Verburg

7. Kaag - Mylou Frencken

RETRO

8. It’s lonely at the top - Randy Newman

9. The Maestro - Caro Emerald

10. Doubted - Silvertwin

11. Se Mi Vuoi, Mi Vuoi - Catherine Spaak

FRANS

12. Java - Lucienne Delyle

13. Pigalle - Georges Ulmer

14. O Femme - Michel Fugain & Trio Esperança

15. Details - Wouter Hamel