Sparta viert tegen Fortuna Sittard eerste zege van het seizoen door onder andere twee schitterende goals

Vanaf de openingsfase had Sparta weinig te duchten van Fortuna Sittard. De thuisploeg, met de van een blessure teruggekeerde Adil Auassar én nieuweling Mo Osman in de basis, legde de Limburgers van meet af aan de wil op. Dat resulteerde na een klein kwartier bijna in een voorsprong. Lennart Thy kopte een vrije trap van Smeets via de vingertoppen van Fortuna-doelman Yanick van Osch op de lat. De ban werd na twintig minuten uiteindelijk gebroken door Bryan Smeets, die een voorzet van Sven Mijnans op fraaie wijze raak volleerde.

Nog binnen het halfuur werd de marge zelfs verdubbeld. Waar Vito van Crooij even daarvoor oog in oog met Van Osch nog faalde, was het Lennart Thy die de keeper met een hard schot in de bovenhoek wel kansloos liet. Buiten een rollertje van Zian Flemming zette Fortuna daar in het eerste bedrijf niets tegenover.

Emegha op schot

Dat veranderde in de tweede helft. Vrijwel uit het niets tekende Mats Seuntjens kort na rust van grote afstand aan voor de aansluitingstreffer (2-1). Het leek het vertrouwen in een goed resultaat aan te wakkeren bij de Fortunezen, maar verder dan een grote kans voor Bassala Sambou kwamen de Limburgers niet. De invaller kon een voorzet van Mickaël Tirpan vrij binnenkoppen, maar ging onder de bal door.

Mats Seuntjens wordt gefeliciteerd na zijn goal voor Fortuna Sittard tegen Sparta | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Emanuel Emegha toonde zich aan de andere kant een stuk scherper dan zijn collega-aanvaller. Nadat Samy Baghdadi de bal op het middenveld verspeelde, stuurde Bryan Smeets de invaller de diepte in. De jongeling rondde vervolgens koel af in de korte hoek en tekende daarmee aan voor zijn eerste doelpunt van het seizoen (3-1).

Mica Pinto haalde het einde van de wedstrijd echter niet. De linksback werd in de slotfase onderuit geschopt door Justin Lonwijk en kon niet verder. In de slotfase mocht ook Giannis Masouras nog debuteren voor Sparta.

Sparta - Fortuna Sittard 3-1 (2-0)

21' 1-0 Bryan Smeets

29' 2-0 Lennart Thy

49' 2-1 Mats Seuntjens

73' 3-1 Emanuel Emegha

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto (85' Masouras); Mijnans (62' Emegha), Smeets (75' Jans), Osman (85' Goudmijn), Auassar; Thy, Van Crooij (75' Meijers)