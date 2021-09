Sparta-spits Emegha heeft zijn eerste goal en zege van dit seizoen binnen: 'Gewoon positief blijven denken'

Voor aanvang van de wedstrijd was hij teleurgesteld, omdat de aanvaller weer niet vanaf het eerste signaal mocht beginnen. Emegha raakte daar echter niet van in de war. "Dat is één van mijn kwaliteiten: zelfverzekerdheid. Als het minder gaat, dan moet je gewoon positief blijven denken", zegt de spits, die de knop kon omzetten.

Op de bank

Emegha zit nu iets meer dan een jaar bij de eerste selectie van Sparta, waarin hij vooral reserve was. Die ervaring neemt hij mee, waardoor Emegha meer geduld kan opbrengen. "Met de tijd wordt je gewoon slimmer. Veel boys sturen mij aan wat ik moet doen. Dat is makkelijk. Vorig jaar was ik heel erg ongeduldig, maar nu wacht ik gewoon tot ik het veld in kom. Dan moet ik laten zien wat ik kan."

Luister hier het doelpunt van Emanuel Emegha terug tijdens Sparta-Fortuna Sittard. De tekst gaat verder onder het fragment:

Na het duel met Fortuna Sittard smaakt het naar meer bij Emegha: "Ik wil gewoon zoveel mogelijk goals maken. Als ik niet start, dan is dat een keus van de trainer en accepteer ik dat gewoon."

Kijk hieronder naar het interview met Sparta-aanvaller Emanuel Emegha na de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard: