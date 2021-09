Door blessures geplaagde Adil Auassar openhartig na Sparta-Fortuna: 'Je bent niet zo makkelijk van mij af'

"Ik heb aardig wat pijnstillers geslikt", vatte Auassar zijn afgelopen periode samen. "Teveel misschien ook wel. Deze overwinning was voor mij heel belangrijk voor het vertrouwen, voor het gevoel. Ook persoonlijk had ik deze keihard nodig."

'Ik dacht: ben ik nou van glas?'

Auassar had de afgelopen tijd last van knie en enkel. "Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: ben ik nou van glas? Ik heb een periode achter de rug, waarbij ik bij het minste of geringste al ergens last van had. Dat frustreert enorm. Vanaf de voorbereiding ben je bezig om jezelf zo goed mogelijk klaar te maken voor de competitie. Daar doe en laat je alles voor. Als je dan niet lekker aan het seizoen begint, waarbij je voelt dat je niet hetgeen brengt wat je kunt brengen, dan vreet dat aan je."

Voor het duel van zondag gaf Auassar nadrukkelijk aan op zoek te zijn geweest naar bevestiging. "Omdat je er elke dag toch keihard voor werkt en er veel voor laat. Het irriteert omdat je zoekt naar het goede gevoel. Daar was ik vandaag ook naar op zoek. Voor de wedstrijd hield mij dat bezig. Enorm zelfs."

'Je bent niet zo makkelijk van me af'

Opvallend: de routinier keert terug en Sparta pakt direct de eerste drie punten van het seizoen. Toeval volgens Auassar, al draagt het uiteraard bij aan de zoektocht naar het goede gevoel. "Dat ligt niet aan mij. Maar ik denk wel dat we deze hard nodig hadden. Deze is belangrijk voor de moraal en het vertrouwen van de groep. Uiteindelijk is het, denk ik, ook verdiend geweest."

Over een kleine maand wordt Auassar 35. Gaan de jaren langzamerhand niet tellen voor de routinier, die in het seizoen 2005/2006 debuteerde in het betaald voetbal? "Het ligt eraan hoe je erin staat, positief of negatief", stelt Auassar. "Ik heb eigenlijk nooit met erge blessures te maken gehad. Dus wat dat betreft laat ik me niet zo snel uit het veld slaan. Je bent niet zo makkelijk van me af."

Kijk hier naar het openhartige interview met Sparta-aanvoerder Adil Auassar na afloop van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard: