Henk Fraser tevreden na Sparta-Fortuna (3-1): 'We hebben vandaag als collectief gewonnen'

In de tweede helft moest Sparta echter oppassen. Fortuna Sittard maakte al snel na de rust de aansluitingstreffer. "In het voetbal zijn er mensen die superspeciaal zijn. In mijn ogen is Mats Seuntjens dat", zegt Fraser, die verwijst naar de mooie 2-1 van Seuntjens. Volgens hem was die goal een tegenvaller. "Dan merk je bij ons dat we toch nog steeds gevoelig zijn voor dat soort zaken. Dan tonen we iets minder lef, iets minder initiatief, ook in het verdedigen."

'Emegha is keihard bezig om basisspeler te worden'

Fraser repareerde de boel door onder andere Emanuel Emegha erin te brengen. Dat gaf Sparta uiteindelijk het gewenste resultaat, want diezelfde Emegha bepaalde de eindstand op 3-1. "Ik denk dat hij op het juiste moment scoorde. Toen kwam wel weer het gevoel dat we niet meer in de problemen kwamen", benadrukt de trainer van Sparta.

Ondanks een sterke voorbereiding moest Emegha weer op de bank beginnen. Fraser is geduldig met zijn jonge spits: "Op dit moment is Emma keihard bezig om een basisspeler te worden. Hij zal zijn momenten krijgen om te beginnen. Hij is goed op weg. Ik vind hem vooral heel erg goed invallen, zeker vandaag. Dus we gaan beide keihard werken om hem verder te helpen. Dat hebben we ook met Sven (Mijnans, red.) gedaan, dus wat dat betreft is hij ook een hele mooie uitdaging."

Collectief

Hoewel Fraser over de wedstrijd van Sparta tegen Fortuna te spreken was, merkt hij dat een aantal zaken voor verbetering vatbaar is. "Wij zijn geen Barcelona of wat dan ook, dus we moeten het echt wel hebben van het collectief. Vandaag ben ik hartstikke blij dat we echt als collectief hebben gewonnen."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Sparta-trainer Henk Fraser, die ook een update gaf over de uitgevallen Mica Pinto en de debuterende Mohammed Osman: