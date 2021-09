Stichting Ambulance Wens houdt zich kranig na overlijden van oprichter Kees Veldboer

"Misschien heeft hem dat ook juist wel de kop gekost", mijmert planner van de stichting Koen Corstanje van achter zijn bureau in Rotterdam-Albrandswaard. "Hij was er altijd. Je kon op de meest gekke tijdstippen bij hem aanbellen en hij kwam je helpen."

Stichting Ambulance Wens vervult 'de laatste wens' van mensen die niet lang meer te leven hebben. Rotterdammer Veldboer begon de stichting in 2007, nadat hij twintig jaar als ambulancechauffeur had gewerkt. Dankzij zijn inzet en die van vele vrijwilligers zijn in de afgelopen 14 jaar meer dan 16.000 wensen vervuld.

Kees kon alles

"Het is zoeken naar wie welke rol gaat invullen, want Kees kon alles. Maar het belangrijkste is nu dat er elke dat wensen worden vervuld en dat die ambulances de weg op gaan."

Piet Berkelaar op de boot | Foto: Floortje van Gameren

En dat doet de stichting heel aardig. Vrijwilligers Sabine van Bethlehem en Ad Snoek halen Piet Berkelaar in Sommelsdijk op. Berkelaar is in de 80 jaar en dementie begint zijn tol te eisen. De tachtiger heeft in de Rotterdamse haven gevaren en dat wil hij nu nog graag een keer doen. "Rotterdam was praktisch niet mogelijk, daarom gaan we op een zeilboot vanaf Hellevoetsluis. Ook leuk!" glimlacht zijn verzorger Ciska.

'Je krijgt er zoveel voor terug'

"We doen dit echt als een familie en je krijgt er zoveel voor terug", zegt Ad Snoek. Snoek is al elf jaar vrijwilliger bij de stichting en heeft Kees goed gekend. "Ja het is verschrikkelijk maar we gaan zijn werk voortzetten."