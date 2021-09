Weer van vandaag: zonnig met stapelwolken

Vandaag is er geregeld zon met sluierbewolking en vormen zich een aantal stapelwolken. Het blijft overal droog en met 20 graden is het aangenaam. Er staat weinig wind, vanmiddag staat er een zwakke tot matige oostenwind.

Vanavond en vannacht klaart het breed op en kan er een mistbank of wat nevel ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11 en de oostenwind waait zwak en aan zee matig.

Morgenochtend is het zonnig, in de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en eind van de middag en in de avond vallen er buien met een kleine kans op onweer. Het wordt warmer met maxima in de middag tussen 23 graden aan zee en 25 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. Er staat een matige oostenwind. In de loop van de middag neemt de wind af richting het zuidoosten.

Vooruitzichten

Op woensdag is er af en toe zon en valt er ook verspreid een regenbui. Vanaf donderdag wisselen zon een bewolking elkaar af en blijft het vrijwel droog. Met een middagtemperatuur van rond de 20 graden ligt de temperatuur nog altijd een fractie boven het gemiddelde van 19 graden.