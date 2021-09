Rotterdamse actie voor inleveren messen krijgt landelijk vervolg

De actie van de politie in Rotterdam waarbij jongeren anoniem en zonder gevolgen hun mes konden inleveren, krijgt een landelijk vervolg. Volgende maand kunnen in tweehonderd gemeenten jongeren hun steekwapen inleveren.

De landelijke inleveractie loopt van 11 tot 17 oktober en heeft als doel om het wapenbezit terug te dringen. De jongeren kunnen het mes in een container bij het politiebureau gooien. Ze hoeven dan niet bang te zijn voor een straf.

Vorig jaar bleek dat het aantal steekincidenten onder jongeren flink was gestegen. In Rotterdam was sprake van een verdubbeling. Dat was de aanleiding voor de inleveractie in Rotterdam en omgeving. Er werden toen in een paar weken tijd meer dan 250 wapens ingeleverd.