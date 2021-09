Coronapas in de horeca: zo gaan restaurants, kroegen en snackbars in de regio ermee om

Dat zegt horecaman Bjorn van Dijl, met onder meer zes restaurants in Bregstede. Hij vindt de beslissing van het kabinet schandalig. "Dat de horeca als machtsmiddel wordt gebruikt om het mislukte overheidsbeleid overeind te houden. We hebben als horeca een vergunning en als wij ons niet aan de regels houden, wordt die afgepakt. Ik voel mij echt machteloos."

Bjorn van Dijl | Foto: Bjorn van Dijl

Een groot deel van de coronamaatregelen zal volgens de uitgelekte plannen van het kabinet worden afgeschaft, maar voor de horeca en de festival- en cultuursector blijven er maatregelen bestaan. Zo moeten kroegen en restaurants tussen 00:00 en 06:00 uur 's ochtends dicht blijven, net zoals nu. Maar de horeca is nog bozer omdat alle gasten van dertien jaar en ouder via de coronacheck-app een negatief vaccinatiebewijs of test moet laten zien.

Van Dijl noemt de horeca 'het kind van de rekening': "Waarom mag je wel zonder toegangsbewijs naar de Ikea of naar de Hornbach, maar wordt de horeca ingezet als joker? Kijk bijvoorbeeld naar Denemarken, daar hoeft men geen vaccinatiebewijs te laten zien. Waarom kan dat niet hier?"

'Blij zijn we niet'

"Blij zijn we niet", zegt Ruben Venema, eigenaar van ontbijt- en lunchrestaurant By Jarmusch. "Wij zien ons nu genoodzaakt mensen ertoe aan te zetten zich te laten vaccineren, terwijl ons standpunt is 'Your body, your choice'." Ondanks dat er geen sprake is van vaccinatiedwang - niet-gevaccineerden moeten een negatief testresultaat laten zien aan de deur - ziet Venema dat wel zo. "Uiteindelijk wordt het er niet leuker op: zo'n wattenstaaf in je neus. Dus dan word je toch wel geduwd richting een vaccinatie."

Venema denkt ook dat de invoering van de coronapas zorgt voor extra werk. "Ik moet twee mensen extra aan de deur zetten die het vaccinatiebewijs moeten checken. De extra winst die ik kan pakken, gaat meteen naar het personeel."

Geen gastvrije plek

Herman Hell, horeca-eigenaar van verschillende restaurants en kroegen in Rotterdam, vindt dat de horecabranche wordt ingezet als politiek middel. "We horen een gastvrije plek te zijn, geen plek waar je een QR-code nodig hebt om naar binnen te mogen." Hij vindt dan ook niet dat er sprake is van versoepeling, integendeel: "We gaan erop achteruit. De openingstijden blijven gelijk en de anderhalve meter wordt dan afgeschaft, maar die bestaat in de praktijk niet meer, alleen in de Haagse wereld. Dus ja, nu zijn er eigenlijk meer mensen welkom dan op 25 september."

Herman Hell | Foto: Herman Hell

Hoe hij het werken met de coronapas in goede banen gaat leiden, weet Hell nog niet precies. "We wachten eerst de persconferentie van morgen af en de uitwerking, voordat we weten of het uitvoerbaar is. Maar het zou de eerste maatregel worden die dat is."

'Geen mankracht'

Cicek, mede-eigenaar van de Maassluise snackbar Barry, denkt dat ook snackbars moeten gaan werken met de coronapas. Hij is bang dat de maatregel zorgt voor extra druk op het personeel. "We hebben de mankracht niet om dit te gaan controleren."

Terras van snackbar Barry | Foto: Cafetaria Barry

Daarnaast weet hij ook niet of alle klanten zo makkelijk mee gaan werken. De snackbar heeft eerder meegemaakt hoe het is om hen telkens te vragen naar hun persoonsgegevens en 'dat ging al best moeizaam', zegt Cicek. Zo waren er volgens hem best veel klanten die niet mee wilden werken. Of dat dan nu wel goed gaat? "Je hebt altijd een cluppie dat zich niet aan de regels houdt. Het kan zijn dat we het moeilijk gaan krijgen, maar als dit echt de regels worden, zullen we ons eraan moeten houden."

Kort geding

Dinsdag dient een kort geding van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen de staat. De brancheorganisatie noemt de regels voor de nachthoreca disproportioneel in vergelijking met de regels voor de andere horeca.

Volgens de horeca is er een gevoel van onrecht. De branchevereniging zegt dat het besluit om discotheken en nachtclubs dicht te houden alleen gebaseerd is op de problemen met 'dansen met Jansen', eerder dit jaar. Maar die situatie is, zeggen zij, door De Jonge zelf veroorzaakt.