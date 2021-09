Drugsuithalers zitten 12 uur in container en bellen hulpdiensten vanwege zuurstoftekort

Op het terrein van de Delta-terminal van ECT op de Maasvlakte zijn maandag aan het begin van de middag negen uithalers gevonden in een container met boomstammen. De personen hebben de hulpdiensten zelf vanuit de container gebeld om te vragen of ze konden worden bevrijd, omdat ze last hadden van zuurstoftekort.

Uithalers zijn mensen die binnen de drugshandel verantwoordelijk zijn voor het halen van drugs uit een container. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt met zeker zes ambulances. Rond 12:50 uur waren de personen uit de container. Ze zaten naar eigen zeggen 12 uur in de container.

Zaterdagavond was de politie bezig met een grote actie op het terrein. Agenten zagen toen 25 uithalers over het terrein rennen. Die zijn niet allemaal gevonden. Deze negen hebben zich mogelijk verstopt in de container met boomstammen. Omdat de politie ook zondagavond weer aanwezig was op het terrein, konden ze er toen ook niet uit.

Mogelijk hadden ze afgelopen nacht met hulp uit de container moeten komen. Maar omdat de politie toen juist bezig was met een actie tegen uithalers, konden ze nergens heen.

De negen personen hadden ademhalingsproblemen, mogelijk omdat de boomstammen in de container CO2 uitstoten, Ze zijn nagekeken door de ambulance en nu in 'goede gezondheid'. Ze zijn aangehouden en overgebracht naar het bureau van de Zeehavenpolitie.

Telefoon kwijt

Daarnaast is de telefoon waarmee is gebeld nog niet gevonden. "Dat kan zijn omdat we de telefoon nog niet hebben gevonden of dat we een persoon missen. Maar in theorie zou het zo kunnen zijn dat er gebeld is vanuit een andere container en wij deze container bij toeval hebben ontdekt. Dus voor de zekerheid zijn we nog aan het uitzoeken of er sprake is van een tweede container", zegt een politiewoordvoerder. Die tweede container is uiteindelijk niet gevonden.

Op de vraag hoe de verstekelingen in een container terechtkomen, zegt de politie dat er mogelijk sprake is van een zogeheten hotelcontainer. "Dan gaan de uithalers al eerder een container binnen om later de drugs eruit te halen."

Drie jaar geleden werden achttien personen uit een zeecontainer in de Waalhaven bevrijd.