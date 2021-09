Derde aanhouding in zaak 'vergisontvoering'; man in Brussel gepakt

Justitie heeft een 42-jarige man in Brussel aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak van de 'vergisontvoering'. De man met de Marokkaanse nationaliteit wordt verdacht van betrokkenheid bij het bezorgen van de losgeldbrieven. Ook zou hij een rol hebben in de 'vergisontvoering'. Daarnaast hij werd hij internationaal gezocht vanwege het overtreden van de Opiumwet.

Justitie kan niet zeggen wat de exacte rol van de man is, bijvoorbeeld of hij het brein is. Eerder werden een man en een vrouw aangehouden. De man uit Amsterdam zit nog vast omdat hij betrokken zou zijn bij het plaatsen van explosieven in Alblasserdam. De vrouw uit Rotterdam zou de losgeldbrieven in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht hebben bezorgd.

De zaak zou volgens justitie te maken hebben met de vondst van 1899 kilogram coke in de haven van Antwerpen, eind juli. Een week later werd een man uit Hoofddorp ontvoerd in het nabijgelegen Cruquius. Al snel bleek dat het om een vergissing ging. Zes verdachten, van wie vijf uit de Rijnmond, werden nog de dag van de ontvoering aangehouden. Zij zitten nog vast. De ontvoerde man werd in de nacht van 9 op 10 augustus vrijgelaten.

Nadien volgden een reeks van gewelddadigheden. Het bedrijfspand in Zwijndrecht van het vermoedelijke doelwit, een 59-jarige Nederlander die in Zwitserland woont, werd in brand gestoken. Bij de woning van zijn vriendin en van haar dochter werden explosieven geplaatst. De woning van haar zoon in Hendrik-Ido-Ambacht werd beschoten.

Ook wordt een woning in Tholen bewaakt. Het gaat om de zakenpartner van het vermoedelijke doelwit.