Podcast Sparta: 'Wat moet Emegha nog meer doen om een basisplaats te krijgen?'

Sparta heeft de eerste drie punten van het seizoen binnen en dus zijn Ruud van Os en met name Anton Slotboom goed geluimd in onze nieuwste Sparta Podcast. Veel spelers krijgen de lofzang toebedeeld, met name invaller Emanuel Emegha. Die wat betreft de mannen in de podcast snel in de basis komt te staan.

"Alles leek mis te gaan, het was een week vol chagrijn," zegt Slotboom. "Ik had een A4tje vol met klaagzang, maar na de winst op Fortuna is er een hoop positief duidelijk geworden. Van Stee bood zijn excuses aan maar is doorgegaan met werken en haalde alsnog nieuwe spelers, zoals Mo Osman. Fraser heeft hem ook overgehaald terwijl hij bij Oranje zat. Er willen dus toch spelers naar Sparta komen."

"Nou, het is niet zo dat ze in rijen van zes klaar staan om naar Het Kasteel komen hè ," reageert Ruud van Os. "Maar Osman heeft laten zien een aanwinst te zijn, Smeets had het op zijn heupen en dan draait heel Sparta meteen goed." Uiteindelijk eindigde Emanuel Emegha op de positie in de aanval en besliste hij de wedstrijd met de 3-1. Volgens Slotboom en Van Os is hij rijp voor een basisplaats. Sterker nog: "Wat moet Emegha nog meer doen om een basisplaats te krijgen?" Wat vind jij?

