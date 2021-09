Positie Feyenoord-directeur Koevermans verder onder druk na eenmansactie grasmeester

Wat is er aan de hand? Twee weken geleden, in de rust van het thuisduel met Go Ahead Eagles, betrad de doodzieke Feyenoord-supporter Marco van den Wildenberg het veld van De Kuip. Hij kreeg ruimte en gelegenheid afscheid te nemen van zijn geliefde club en stadion, omdat hij een paar dagen later middels euthanasie uit het leven zou stappen. Het werd een emotioneel moment waar menig toeschouwer kippenvel aan over hield. De persoon die Van den Wildenberg toestemming gaf voor dit afscheid op het heilige gras was Erwin Beltman. De terreinchef werd kort voor de wedstrijd overvallen door het verzoek om de zieke supporter in de rust het veld op te laten gaan. Beltman kon het niet over z’n hart verkrijgen dit te weigeren.

Omdat Feyenoord dagelijks verzoeken krijgt van of voor zieke supporters met een laatste wens is daar de speciale afdeling Bijzondere Wensen voor opgericht. Beltman had de achterban van Van den Wildenberg moeten doorverwijzen naar die afdeling. Feyenoord-directeur Mark Koevermans was logischerwijs niet blij met de eenmansactie, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedere willekeurige medewerker van de club zomaar zelf kan beslissen dat er iemand het veld op mag tijdens een thuiswedstrijd. De algemeen directeur wilde Beltman daarom een vermaning geven. Op aanraden van stadion-directeur Jan van Merwijk is die vermaning er niet gekomen.

Bovenstaand verhaal lekte uit via social media, met woedende reacties richting Koevermans als gevolg. Een aantal Feyenoord-supporters vindt dat het goede karakter van de solo-actie van Beltman diens verkeerde handelen overstijgt. Het door de werkgever alleen al denken aan een straf voor de werknemer wordt dan ook zeer ongepast gevonden.

Woedende supporters

Beltman zelf heeft inmiddels op Facebook openlijk excuses aangeboden. Hij heeft in de gaten dat hij niet alleen had mogen beslissen een zieke supporter het veld op te laten. De woede van de supporters richting de directeur is daarmee niet bekoeld. Meer dan ooit wordt het hoofd van Koevermans geëist, de man die sowieso al niet heel populair is onder een gedeelte van het Legioen nu de plannen voor een nieuw stadion steeds concreter worden. Daar kwam vorige week ook nog eens bij dat in de veelbesproken Disney-documentaire ‘Dat Ene Woord’ Koevermans zelf onbewust pijnlijk duidelijk maakt dat de jeugdtrainers van Feyenoord niet echt weten wat de visie van de club is. Ook dat zette kwaad bloed.

Koevermans wil niet reageren op de commotie. Feit is dat de druk op zijn positie zo langzamerhand onmenselijke vormen begint aan te nemen. Een aantal maanden geleden werd hij (net als een enkele andere Feyenoord-medewerkers) thuis opgezocht en geïntimideerd door zo’n 30 zichzelf supporters noemende idioten. Ook raast er al jaren op social media een anti Koevermans-storm. Die storm was nog nooit zo hevig als de afgelopen dagen en begint meer en meer op een heksenjacht te lijken.

Kop van Jut

De vergelijking met Onno Jacobs is dan snel gemaakt. Die was tien jaar geleden financieel directeur bij Feyenoord en werd op enig moment ook de Kop van Jut van een aantal Feyenoord-aanhangers in verband met de tientallen miljoenen euro’s schuld waar de club toen mee te kampen had. In juni 2011 vertrok Jacobs plotseling in de hoop dat daarmee de rust terug zou keren. Die opzet slaagde gedeeltelijk waardoor toenmalig algemeen directeur Eric Gudde kon aanblijven.

Nu Koevermans zwaar onder vuur ligt en hij steun en vertrouwen vanuit heel Feyenoord harder nodig heeft dan ooit, is de vraag gerechtvaardigd of hij dat ook gaat krijgen. Want alleen dan is er voor hem ruimte om normaal te blijven functioneren. De komende dagen en weken worden daarom spannend. Als de Raad van Commissarissen, directie, Vrienden van Feyenoord, sponsors, selectie, jeugdopleiding én supportersvereniging zich niet als één blok achter de algemeen directeur schaart, is het niet ondenkbaar dat Mark Koevermans de Onno Jacobs van 2021 wordt.