Van Noortwijk zag bedenkingen bij Feyenoord over opname Disney-docu: ‘Advocaat had er last van’

De documentaire over Feyenoord die momenteel bij Disney+ wordt uitgezonden doet regelmatig stof opwaaien. Scenes van directeur Koevermans bij de jeugdopleiding en de tactische besprekingen van Advocaat leiden tot de nodige kritiek. Bas van Noortwijk spreekt over het Feyenoord van vorig seizoen, toen hij nog teammanager was, én het huidige Feyenoord in FC Rijnmond.

“Er waren geen beperkingen, ze liepen te pas en te onpas bij ons binnen. Ik heb de eerste drie afleveringen vooraf gezien, met de spelersraad en staf, en daar heeft niemand aangegeven dat er iets uit de documentaire moest,” vertelt Van Noortwijk.

De spelers en staf stonden niet te springen toen bekend werd gemaakt dat er een cameraploeg alles zou komen filmen. “In de voetballerij is het not-done om in de kleedkamer en het trainingscomplex te filmen. Op een gegeven moment ben je het wel kwijt dat zij er rondlopen, maar Dick Advocaat had er wat meer last van. Toen Advocaat bekend maakte te stoppen, kwam er wat meer oppositie vanuit de spelersgroep. Er waren constant discussies, en met het filmen van wedstrijdbesprekingen heb je dat na twee keer wel gezien toch?”

Justin Bijlow op weg naar de Europese top

Van Noortwijk maakte veel spelers van het huidige Feyenoord dagelijks mee. Zo ook doelman Justin Bijlow, die inmiddels als keeper van Oranje nationale erkenning krijgt. Terecht, vindt Van Noortwijk, zelf ook keeper geweest. Hij voorspelt een mooie toekomst voor Bijlow.

“In Spanje en Italië moet je als keeper kunnen voetballen, dat ligt Bijlow meer dan bijvoorbeeld de Engelse competitie. Met veel actie in het zestien meter gebied. Hij gaat uiteindelijk een stap naar een grote club maken, maar zijn droomclub? Daar speelt hij nu al, geloof mij maar. Dat zit in de familie daar. Feyenoord is zijn droomclub, maar natuurlijk wil hij ooit naar het buitenland.”

Met Van Noortwijk spreken we ook uitgebreid over zijn oude club Sparta, dat dit weekend de eerste overwinning van het seizoen boekte. En natuurlijk gaat het met Emile Schelvis en Sinclair Bischop ook over de komende Europese wedstrijd van Feyenoord tegen Maccabi Haifa.

