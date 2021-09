Slot verwacht clash tussen dezelfde speelstijlen bij Maccabi Haifa - Feyenoord

Zoals bekend moet Slot het doen zonder Alireza Jahanbakhsh en de nieuwe vleugelspeler Reiss Nelson. Vermoedelijk komt Slot daardoor uit bij Jens Toornstra in een rol hangend op rechts. "We zullen bekijken hoe we dat gaan invullen," laat Slot nog niets los over zijn opstelling. Aanvaller Cyriel Dessers zou klaar zijn voor een basisplaats, als Slot kiest voor een rol waarbij Bryan Linssen de rechtsbuiten is. Achterin is Marcos Senesi in ieder geval voldoende hersteld van zijn liesblessure om zijn rentree te maken.

Feyenoord speelt in Haifa zijn eerste wedstrijd sinds de uitwedstrijd bij FC Utrecht vlak voor de interlandbreak. "Één van de belangrijkste punten in de nabespreking was hoe wij ons houden in een sfeervol stadion. Als je dan juist op de verkeerde momenten balverlies lijdt, gaat het publiek er nog meer achter staan. En je moet nog meer letten op het weggeven en verdedigen van standaardsituaties. Daardoor verloren we in Utrecht en daar moeten we van leren. Ook hier tegen Maccabi Haifa zal het sfeervol zijn, dus we moeten ons daar op voorbereiden."