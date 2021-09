Feyenoord-keeper Marciano spreekt uit ervaring: 'Maccabi Haifa is een lastige tegenstander'

De Israelische reservedoelman van Feyenoord meldt zich op de persconferentie via een Zoom verbinding. Fans en journalisten uit het buitenland zijn niet welkom in Israel, dat zeer strenge coronamaatregelen heeft. In het stadion zullen dus alleen thuisfans zitten en kan het gaan spoken, weet Marciano.

“Dit is één van de grootste clubs in Israel met goede fans die achter ze staan," vertelt Marciano. "Ze weten hoe ze Europese wedstrijden moeten spelen en winnen. Iedereen weet dat Maccabi Haifa een goede club is. Ze zijn goed in de omschakeling en hebben technisch vaardige spelers die met een individuele actie een wedstrijd kunnen beslissen. Wij moeten dus onze duels winnen en ons beste niveau halen. Het wordt beslist in de details en dus wordt het niet makkelijk om hier te winnen.”

Over de situatie van zijn ploeggenoot Alireza Jahanbakhsh, wil Marciano weinig kwijt. De international van Iran kan niet spelen tegen teams uit Israël, omdat hij dan onder andere het risico loopt niet meer voor zijn nationale ploeg te mogen uitkomen. "Ik kan goed met hem overweg, wij hebben een goede band samen. Verder wil ik me niet uitspreken over deze kwestie, ik ben maar een voetbalspeler," zegt Marciano diplomatiek.