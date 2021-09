Schorsing Spartaan Pinto mogelijk toch niet van de baan

Mica Pinto wordt mogelijk toch nog bestraft naar aanleiding van zijn rode kaart in de uitwedstrijd van Sparta bij Go Ahead Eagles. Afgelopen vrijdag besloot de tuchtcommissie van de KNVB dat de rode kaart van Mica Pinto geseponeerd diende te worden. Maandag heeft de aanklager betaald voetbal echter besloten in beroep te gaan tegen deze uitspraak.

Volgens de tuchtcommissie is het ten laste gelegde, ernstig gemeen spel, gebaseerd op VAR-beelden die niet of niet voldoende door andere bewijsmiddelen worden ondersteund. In tegenstelling tot de tuchtcommissie is de aanklager echter van oordeel dat er in deze zaak reglementair voldoende bewijs is om tot een veroordeling te komen door de tv-beelden en de afgelegde verklaringen in samenhang te bekijken.

Tot het moment dat de zaak dient is Mica Pinto inzetbaar voor Sparta. Een datum voor het beroep is nog niet bekend.