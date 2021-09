Regen of hagel, het maakt niet uit: Trudy loopt áltijd op blote voeten

In de supermarkt, op de camping, door het bos: het maakt haar niks uit. Door weer en wind - zelfs in de sneeuw - loopt Trudy het liefst op blote voeten. Ze is zes jaar geleden begonnen met het dragen van vijfvingerige schoenen. Dat zijn een soort handschoenen, maar dan voor je voeten. “Ik liep in de lokale sportwinkel, die hadden vijfvingerige schoenen ingekocht. De zoon van de eigenaar kwam naar mij toe en zei: 'Is dit niks voor jou?'”

Inmiddels heeft Trudy een flinke verzameling vijfvingerige schoenen bij elkaar geraapt | Foto: Trudy

Het was liefde op het eerste gezicht. “Ze gingen nog net niet mee onder de douche. Toen ben ik mij op den duur gaan verdiepen in het lopen op blote voeten en ik vind het héérlijk. Ik heb nu niet eens meer ‘normale’ schoenen in de kast. Als ik op blote voeten langs een schoenenwinkel loop, denk ik: 'Gelukkig hoef ik dát geld nooit meer uit te geven.'”

Voordat Trudy op blote voeten door het leven ging, was ze best een koukleum. “Maar sinds ik steeds vaker op blote voeten loop, zijn mijn voeten ook warmer geworden."

Gezondheid hoog in het vaandel

“Het is wel heel belangrijk om naar je lichaam te blijven luisteren”, legt Trudy uit. “Als het een keer niet gaat omdat je een blaar hebt, moet je stoppen en lekker de vijfvingerige schoenen aandoen. Die douw je gewoon in je kontzak. Dan kun je weer verder wandelen.” Trudy is erg met haar gezondheid bezig. Dat is niet altijd zo geweest.

“Als tiener liep ik altijd op minimaal twaalf centimeter hoge hakken. Tot het moment dat ik rugklachten kreeg, toen moest ik wel op gympen gaan lopen.”

Die overgang kostte Trudy veel moeite. Ook nadat ze de gympen droeg, leken haar rugklachten niet te verdwijnen. “Jaren later kwamen we er pas achter dat een hernia de oorzaak was.” Na een operatie aan die hernia ging Trudy steeds bewuster met haar gezondheid om. “Tot twaalf jaar geleden rookte ik zelfs, daar ben ik gelukkig mee gestopt.”

“Ik geloof dat er veel problemen zijn begonnen toen mensen op schoenen zijn gaan lopen" Trudy

Trudy staat sinds ze gezonder probeert te leven, graag ‘in contact met de aarde’: “Ik geloof dat er veel problemen zijn begonnen toen mensen op schoenen zijn gaan lopen. De aarde geeft straling af, mits je op blote voeten loopt. Dieren lopen ook niet op schoenen”, zegt ze.

Ook ’s nachts behoudt Trudy het contact met de aarde. “Slapen doe ik onder een aardingslaken. Dat is een laken waar een zilverdraad doorheen geweven zit, die is aangesloten op een pin. Thuis doe ik de pin in een speciaal stopcontact. Dat zorgt ervoor dat het deken geaard is.”

Het aardingslaken van Trudy gaat ook mee op vakantie. “Als ik op de camping ben, doe ik die pin in de grond.”

Vieze voeten

Trudy heeft op haar blote voeten inmiddels heel wat kilometers afgelegd. Ze wandelt regelmatig van Hardinxveld-Giessendam naar Sliedrecht. “Je kunt beter op de verharde weg lopen, dan in het gras”, tipt Trudy. “In het gras kunnen soms onverwachtse hopen liggen, waar je niet in wil staan met blote voeten”, zegt ze met een knipoog.

Dat haar levensstijl haar niet de schoonste voeten oplevert, maakt Trudy weinig uit. “Mensen verwachten vaak dat je hele lagen eelt krijgt van op blote voeten lopen. Dat valt bij mij gelukkig reuze mee. Wel zijn mijn voeten niet meer goed schoon te krijgen. Dat komt denk ik omdat ik het liefst op de verharde weg loop.”

"Als ik bij een nieuwe patiënt kom, staan mensen weleens gek te kijken" Trudy

Ook tijdens haar werk in de zorg, draagt ze nooit ‘normale’ schoenen. Trudy werkt als huishoudelijke ondersteuning en gaat bij patiënten thuis langs. Haar ‘speciale’ schoenen gaan overal mee naar toe.

“In mijn beleving zijn ouderen minder verbaasd over mijn schoenen dan jonge mensen. De mensen bij wie ik thuis kom, zijn allemaal al aan mij gewend. Zij weten dat ik graag op zulke schoenen loop. Alleen als ik bij een nieuwe patiënt kom, staan mensen weleens gek te kijken.”

Maar gaat Trudy dan écht overal heen op blote voeten? “Ik geloof niet dat ik op blote voeten naar een begrafenis zou gaan hoor, dat is niet zo gepast”, zegt ze. “Maar ik zou zeker wel mijn vijfvingerige schoenen aantrekken.”

Geen lange tenen

Op de vraag of ze wel eens scheve gezichten krijgt vanwege haar blote voeten, reageert ze heel nuchter. “Op een bepaalde leeftijd ga je een drempel over. Het zal mij aan mijn reet roesten wat anderen vinden. Ze kunnen beter over je fiets lullen, dan over je lul fietsen”, zegt ze lachend.

Last van lange tenen heeft Trudy niet. Als het over haar vijfvingerige schoenen gaat, zegt ze grinnikend dat kinderen daar wel eens hele directe vragen over kunnen stellen. “Ach ja, zij hebben maling, net als ik.”