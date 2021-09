Meerdaagse festivals en staan bij concerten weer toegestaan: 'Dat is geen goed nieuws, dat is héél slecht nieuws!'

Vanaf 25 september mogen evenementen zonder vaste zitplaatsen, zoals popconcerten, weer plaatsvinden. Ook meerdaagse festivals zijn toegestaan, zowel binnen als buiten, maakt het kabinet naar verwachting dinsdag bekend op de persconferentie. Er zitten overigens wel voorwaarden aan. Zo mag maximaal 75 procent van de zaalcapaciteit worden gebruikt en moeten bezoekers een bewijs van vaccinatie of negatieve test laten zien. In het geval van een meerdaags festival moeten bezoekers elke 24 uur dat coronabewijs laten zien.

En toch zijn ze daar helemaal niet blij mee in Rotterdam. "Deze voorwaarden maken het eigenlijk onhaalbaar voor ons", legt Yagoub uit. "Je mag gewoon geen rendement draaien." Hij schudt zijn hoofd. "Ze snappen onze sector gewoon niet, daar maak ik me vooral zorgen om. Je kán geen popconcert of festival op 75 procent draaien." Hij maakt de vergelijking met een hotel: "Stel dat zij zoveel procent van hun kamers niet zouden mogen verhuren... Dan ga je je op gegeven moment ook afvragen of je dan ook maar 75 procent van de huur of salarissen gaat betalen."

Dode mus

De festivalorganisator kan er aardig boos om worden. "Ik snap dat dit het begin van hopelijk nog meer goed nieuws is, maar ze schermen met meerdaagse festivals, terwijl er géén grote meerdaagse festivals gepland zijn na 25 september. Niemand gaat het risico nemen om buiten in de herfst een meerdaags festival te organiseren - ze maken ons blij met een dode mus. Het kabinet moet echt stoppen met zichzelf op de borst kloppen; alsof ze hier de sector een plezier mee doen... Als ze dat echt zouden willen, moeten ze de markt opengooien zonder capaciteitsvoorwaarden en sluitingstijden."

Duizenden demonstranten tijdens protestmars 'Unmute Us' in centrum Rotterdam | Foto: Lars Horselenberg (Rijnmond)

Ondertussen rommelt het in de horeca- en cultuursector, weet Yagoub, die mede-organisator van de Unmute Us protesten is. "Ondernemers roepen anderen op zich niet langer aan de sluitingstijden te houden; daar maak ik me zorgen om. Als iedereen dat gaat doen... Is het dan nog wel te handhaven voor de gemeenten? Het is toch niet eerlijk dat het kabinet met een beleid komt, waardoor veiligheidsregio's en gemeenten in de handhavingsproblemen komen?"

Slecht nieuws

Yagoub voorziet burgerlijke ongehoorzaamheid. "Er wordt gestopt met de staatssteun, er wordt steun beloofd waar we niets meer van horen en er worden valse beloften gemaakt. Alle begrip en samenwerking die er voorheen was, gaat verdampen. Kroegen en clubs hebben zoiets van: 'Bekijk het maar.' En ik neem het ze niet kwalijk - dat virus kan toch geen klokkijken."

Als het aan Yagoub ligt, wordt er op 25 september opnieuw actiegevoerd. "Maar dan niet in stadsparken of met parades, dan gaan we protesten in de kroegen, zalen en clubs door om 00:00 uur niemand weg te sturen."

Opnieuw schudt hij zijn hoofd. "We hebben geklaagd over die volle voetbalstadia en wat gebeurt er? Die mogen straks weer 100 procent bezet worden, terwijl wij nog steeds dichtzitten. Dat er concerten mogen worden gehouden en meerdaagse festivals mogen plaatsvinden is geen goed nieuws. Dat is héél slecht nieuws."