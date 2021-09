11-jarig Syrisch jochie stapt vanuit Albanië politiebureau Rotterdam binnen om asiel aan te vragen

Ze moesten hem eerst even geruststellen, de agenten van de Vreemdelingenpolitie in Rotterdam. Een Syrische jongen van 11 jaar liep maandagochtend alleen met een rugtas het bureau binnen. Een Arabisch sprekende agent kon met hem praten, de jongen was via Albanië Europa binnen gekomen, waarschijnlijk met hulp van anderen.

Hij had al familie in Nederland en na wat zoekwerk kon de politie vinden wie dat waren. Een familielid is hem 's middags komen ophalen. Het Nidos, de instelling die zich ontfermt over minderjarige alleenstaande vreemdelingen, houdt de tiener de komende tijd in het oog en helpt hem waar nodig.

"Het was mooi om te zien hoe de jongen in de loop van de dag ontdooide en af en toe zelfs even glimlachte. Wat we er allemaal ook van vinden het is voor een 11-jarige toch een hele onderneming in je eentje", zegt de vreemdelingenpolitie.