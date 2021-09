Het weer van vandaag: warm weer met later op de dag buien

Dinsdagochtend is er eerst flink wat zon, in de loop van de middag neemt de bewolking toe en in de namiddag en vanavond trekken vanuit het zuiden buien over de regio met kans op onweer. Lokaal bestaat er kans op een stevige bui. Het wordt 22 graden aan zee en 24 graden in het oosten van de regio. Er waait een tot matige toenemende oostenwind.