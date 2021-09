US Open-winnaar Daniil Medvedev opnieuw naar Ahoy

Daniil Medvedev doet in februari voor de vijfde keer mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy. De Russische nummer twee van de wereld boekte afgelopen zondag nog het grootste succes in zijn carrière, door ten koste van Novak Djokovic de US Open te winnen.

Medvedev versloeg Novak Djokovic in de finale in New York in straight sets. Daarmee voorkwam de Rus dat Djokovic zijn 21ste Grand Slam-titel in zijn carrière won. Voor de 25-jarige Medvedev was het pas zijn eerste Grand Slam-eindzege in zijn carrière.

Vijfde keer

In Rotterdam boekte Medvedev beduidend mindere resultaten. Zijn beste prestatie in Ahoy was een halve finale, in 2019. De voorbije twee jaar verloor de Rus in de openingsronde. Toch is toernooidirecteur Richard Krajicek een blij man. "Daniil Medvedev heeft met de winst in de US Open de laatste stap naar de absolute top gezet. Als nummer twee van de wereld, winnaar van de ATP Finals, alleen de Grand Slam titel ontbrak nog. Dat maakt het nog specialer om nu aan te kunnen kondigen dat hij opnieuw naar Rotterdam komt", aldus Krajicek.



Voorlopig is Medvedev de enige speler van wie bekend is dat hij naar Ahoy komt. Het ABN AMRO World Tennis Tournament wordt gespeeld van 5 februari tot 13 februari.