Begint Feyenoord de Conference League met een zege in Israël? Volg het duel met Maccabi Haifa live op Radio Rijnmond

Vanaf 16:00 uur begint onze uitzending van Radio Rijnmond Sport, met presentator Reint Jan Potze. Uiteraard gidsen de vertrouwde stemmen van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop je vervolgens live door het eerste duel van Feyenoord in de groepsfase van de Conference League. De uitzending is, naast 93.4 FM, live te volgen via een stream die later in dit bericht verschijnt.

Arne Slot verwacht dat de wedstrijd tussen Maccabi Haifa en Feyenoord er eentje wordt waarbij twee clubs met een aanvallend ingestelde speelstijl elkaar tegenkomen. "En dan is het altijd afwachten welke ploeg het daarin het beste lukt om zijn eigen spel te kunnen spelen," zei de trainer daags voor de wedstrijd in Israël.

Als iemand in de aanloop naar Maccabi Haifa - Feyenoord weet waar hij over praat, is het wel doelman Ofir Marciano. De reservekeeper van Feyenoord speelde jarenlang in zijn vaderland en trof Maccabi Haifa al vaker als tegenstander. Ook Marciano meldde zich maandag op de persconferentie via een Zoom verbinding. Fans en journalisten uit het buitenland zijn niet welkom in Israël, dat zeer strenge coronamaatregelen heeft. In het stadion zullen dus alleen thuisfans zitten en kan het gaan spoken, weet Marciano.

