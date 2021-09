Ex-dakloze Patrick is vader geworden: 'Ik kan mijn kind nu iets bieden, wat ik eerst niet kon'

Wanneer we met Patrick bellen, moet hij snel even van kamer wisselen. Vrouw Francine en zoon Floris maken het goed, maar zijn nog volledig uitgeput van de vermoeiende periode die het gezin achter de rug heeft. Patrick zelf daarentegen kan niet wachten om zich volledig op het vaderschap te storten: "Wat ze zeggen over die roze wolk is echt waar. Ik ben helemaal verliefd", vertelt hij trots.

"Die negen maanden duurden allemaal zo verschrikkelijk lang. Francine was zwanger en ik kon niks doen. Nu kan ik ook echt iets bijdragen. Het kindje troosten, flesjes geven, wassen: het geeft allemaal heel veel voldoening. Het is echt de kers op de taart."

Altijd een kinderwens gehad

Voor Patrick is de geboorte van Floris een langgekoesterde droom die in vervulling gaat. Hij had het tijdens zijn dakloze periode nooit voor mogelijk gehouden dat hij ooit vader zou worden. "Ik was er ook eigenlijk helemaal niet mee bezig. De kinderwens is er altijd wel geweest, maar de situatie was er nooit naar."

Nu Patrick al een tijdje in een vergevorderd stadium van zijn herstel zit, voelt hij zich helemaal klaar om voor een kindje te zorgen. "Als je verslaafd bent, denk je alleen maar aan jezelf. Waar je gaat slapen; wat je gaat eten; waar je je volgende hit vandaan haalt. Het is eenrichtingsverkeer."

Zijn herstel bood hem juist de kans om minder met zichzelf bezig te zijn, en meer met de mensen om hem heen. "Het nemen van je verantwoordelijkheden betekent niet alleen dat je voor jezelf kunt zorgen, maar er ook voor anderen kan zijn. Een kind moet je iets kunnen bieden en dat kan ik nu."

Structuur

Het is een groot contrast met de man die in 2018 voor het eerst op tv verscheen. Zijn nieuwe leven als huisvader bevalt hem dan ook prima, al wil hij straks wel weer aan het werk. Van zijn werk als fotograaf heeft hij een maand vaderschapsverlof genomen om zich volledig op zijn zoontje te kunnen richten.

"Het kind bepaalt wanneer ik slaap en wanneer ik wakker ben", zegt Patrick lachend. "Dat duurt gelukkig maar even. Wanneer we straks weer aan het werk gaan, gaat hij naar de opvang. We zorgen goed voor elkaar en voor onszelf, want anders kunnen we ook niet voor hem zorgen."

Voor ex-daklozen en -verslaafden zoals Patrick is het vasthouden van structuur een belangrijk onderdeel van de rehabilitatie. Dat die structuur momenteel volledig om de zorg voor zijn zoontje draait, neemt Patrick zonder problemen voor lief.

De kersverse vader is helemaal klaar om voor zijn zoontje te zorgen | Foto: Patrick van der Jagt

Levend voorbeeld

Gevraagd naar zijn toekomstplannen, laat Patrick merken dat hij nog niet te ver vooruit wil kijken. "Op het moment heb ik geen opdrachten staan, daar ben ik nog niet aan toegekomen. In oktober en november wil ik weer leuke dingen gaan doen", licht hij toe. Zo zal hij onder meer te zien zijn in het nieuwe seizoen van het programma Dream School van de NTR, waar hij met zijn verhaal en fotografiewerk jongeren wil inspireren.

Juist doordat hij graag inspireert, heeft Patrick geen moeite met het feit dat hij als 'ex-gedetineerde', 'ex-dakloze' of 'ex-verslaafde' wordt aangehaald in de media. "Dat zijn de feiten, maar je kunt mij niet zo definiëren", zegt hij nuchter. Hij vertelt ook dat hij nog regelmatig op zijn schouder wordt getikt door mensen die hem willen bedanken. "Ze spreken hun bewondering uit, omdat mijn verhaal bijvoorbeeld een vriend of partner heeft geholpen met afkicken."

Hij hoopt dat ook dat hij het levende voorbeeld van verbetering kan zijn voor andere verslaafden en daklozen. "Mensen die verslaafd zijn, zitten vast in een vicieuze cirkel die langzaam een loopgraaf wordt. Je denkt dat je er niet meer uitkomt. Op het moment dat je doorhebt dat het allemaal in je hoofd zit en dat je anders kan nadenken, gaat er een wereld voor je open."