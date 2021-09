Wereldkampioen kapseist met powerboat bij Alblasserdam: 'Ik heb mijn vrouw even gebeld dat ik niet kwam eten'

Korteland werd afgelopen jaar samen met zijn broer wereldkampioen powerboat-racen en was na het werk nog even snel het water op om te trainen. De kampioen racete met 120 kilometer per uur over het water toen het mis ging en zijn boot op de kop belandde. Hij was aan het oefenen met het maken van snelle bochten. "Dat doe ik eigenlijk regelmatig", vertelt Korteland.

Voordat de boot omsloeg, zag Korteland dat het niet goed ging. Hij kon zichzelf nog net snel afzetten zodat hij buiten de boot terecht kwam. "Toen ben ik op de romp geklommen en heb ik mijn helm afgedaan. Ik had mijn reddingsvest aan want ik vind veiligheid heel belangrijk."

Hulp van een kraan

Een vrachtschip en een plezierjacht zagen het allemaal gebeuren en schoten te hulp. Het vrachtschip heeft een oogje in het zeil gehouden terwijl het plezierjacht de powerboat de haven in heeft gesleept. Dat gebeurde met de boot nog op z'n kop. Met behulp van een kraan kon de boot in de haven worden gedraaid, waarna hij op de trailer kon worden getrokken. Het eerste wat Korteland daarna deed? "Toen heb ik mijn vrouw gebeld dat ik niet kwam eten."

Angstig was Korteland niet. Op zo'n moment voel je vooral adrenaline, legt hij uit. Maar het is wel belangrijk dat je in de gaten gehouden wordt. "Mocht het misgaan." Als het aan Korteland ligt, gaat de boot zo snel mogelijk het water weer op. "Ik ben hem nu aan het repareren. Het water is eruit. Ik heb over een drie weken een race in Italië bij het Comomeer, dus ja, dan wil ik wel weer kunnen."