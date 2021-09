Ernon was op de goede weg, maar belandde toch weer in de gevangenis

We staan voor de PI (Penitentiaire Inrichting) in Krimpen aan den IJssel. Deze gevangenis biedt plaats aan 453 gedetineerden. Tot voor kort was Ernon Senior, artiestennaam Ernstig, een van de bewoners. Ernon is een boom van een kerel met tattoos in nek en gezicht. Je zou er misschien een blokje voor omlopen, maar door zijn jongensachtige uitstraling heeft hij iets sympathieks. In het half uurtje dat we bij de PI staan groet hij minstens vier medewerkers. Allen groeten vriendelijk terug.

"Welkom back", zegt boezemvriend en mentor Reggery Gravenbeek terwijl ze elkaar een handgroet geven in een combinatie die alleen zij kennen. Reggery heeft een crimineel verleden maar dat heeft hij achter zich gelaten. Nu is hij onder andere filmmaker en zet zich in voor Rotterdam-Zuid. Hij organiseert de Ruwe Diamant Award, een aanmoedigingsprijs voor jonge Zuiderlingen die talent hebben, en sponsort voetbalclub Spartaan'20. Daarnaast is hij verbonden aan Team Enkelband, een initiatief met als doel om ex-gedetineerden en jongeren op het rechte pad te houden.

'Welcome back' | Foto: Tenny Tenzer

Terugval



Dat is ook de reden waarom Reggery hier nu staat voor zijn 'mattie'. "Ernon is mijn kleine broertje. Hij komt van ver en had alles op de rit. Ik zag het aan Ernon, hij groeide en had zelfvertrouwen. In ons laatste filmproject speelde hij de hoofdrol en dat ging goed." Volgens Reggery is het wegvallen van klussen door corona en de uitzichtloosheid als gevolg een reden waardoor Ernstig een terugval heeft gehad.

"Zijn lezingen (dit deed hij onder andere bij jeugdgevangenissen en rechtbanken) werden afgezegd. Er bleef eigenlijk niks over. Doordat er zoveel wegviel, raakte hij vatbaar voor afleiding. Verkeerde afleiding." Vandaag is Reggery er speciaal voor Ernon. "Als je buiten komt sta je meteen al achter. En als je alleen buiten komt en er is niemand voor je, sta je nog meer achter."

Still uit de video waarin de suggestie wordt gewekt dat er over de foto van een agente wordt geplast | Foto: Rijnmond

De terugval van Ernon begon met een conflict op sociale media tussen hem en een wijkagente over een buurtbewoner die uit huis werd geplaatst. Uiteindelijk eindigde dit in een videoclip van Ernon waarin de agente in kwestie te zien is, een wapen (geblurred) geladen wordt en de suggestie gewekt wordt dat er over haar foto (tevens geblurred) wordt geplast. Ernon is hiervoor opgepakt en de rechter oordeelde dat hij schuldig is aan bedreiging van de agente.

Zijn vonnis: 6 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk, een schadevergoeding en de plicht om een woning buiten Rotterdam-Zuid te zoeken. "Streng gestraft", reageerde Reggery toen hij het vonnis hoorde. "Ik ben het hier niet mee eens. De videoclip was fout en onsmakelijk, maar om hiervoor zes maanden te geven... dat vind ik overdreven."

Ernon claimde tijdens de zitting al dat de clip niet gezien moest worden als bedreiging, maar als video met een ruw randje. De sympathieke Ernon die we vandaag spreken zie je niet terug in de videoclip. Je zou het ook artistieke vrijheid kunnen noemen. Aan de andere kant voelde de agente zich niet meer vrij in Zuidwijk. Ze besloot zich over te laten plaatsen naar een andere wijk.

'Ik kom hier alleen nog maar om lezingen te geven aan gevangenen' | Foto: Tenny Tenzer

Mijn trots brengt me vaak in de problemen Ernon

Hoe kan het dat Ernon weer in de problemen raakte? Hij moet lang over deze vraag nadenken. En dan zegt hij dit: "Mijn trots brengt me vaak in de problemen. Ik heb een groot eergevoel. Daarom verlies ik elke keer." Die trots werkte ook in zijn nadeel als hij nadenkt over het conflict met de agente op sociale media dat uitmondde in de videoclip en hem uiteindelijk een veroordeling opleverde. De rechter zag dit ook en daarom is hem een training cognitieve vaardigheden opgelegd, zodat hij in bepaalde situaties anders kan handelen dan hij voorheen deed.

Het was een avontuur in PI Krimpen, erkent Ernon. "De eerste dag kwam ik binnen en hoorde op de binnenplaats alleen maar gebonk op de ramen. Ik zag allemaal bekenden uit de buurt. Ik dacht eigenlijk al die tijd dat ze verhuisd waren of iets. Zitten ze gewoon vast eigenlijk." Of hij deze muren ooit weer eens van de binnenkant gaat zien? "Ja, als ik een lezing geef aan gedetineerden", zegt Ernon.

'Geen AK-47's meer'

"Als je vastzit, geeft dat wel een andere kijk op dingen", reflecteert Ernon op zijn vier maanden in het huis van bewaring. Hij zat vast met mensen die groot in het nieuws kwamen, spraakmakende zaken. "Je zit met mensen die levenslang hebben. Dan ga je sowieso anders kijken naar het leven. Ik heb drie kinderen waar ik voor zorg. Ik heb het gevoel dat ik ze in de steek heb gelaten, vier maanden lang."



Ernon heeft de gewraakte clip in gevangenschap niet meer kunnen bekijken. Hij ziet het als leermoment. "Ik heb er geen spijt van. Maar zoiets ga ik nooit meer doen. Ik ga voortaan beter kijken naar het resultaat. Wat straalt het uit over de buurt? Dat moet positief zijn. Geen AK-47's en geen wapens meer."

Reggery en Ernon in de wijk | Foto: Tenny Tenzer



We zijn terug in 'De Bocht', een bijnaam voor hun wijk. Ernon en Reggery halen bij de Turkse bakker hun favoriete snack: een tosti sucuk, Turkse worst. "Het is het beste gevoel ooit om weer terug te zijn in de buurt. Ja man", zegt Ernon "Dit is vertrouwd gebied. Maar het is hier ook makkelijk om terug te vallen. Ik zeg eerlijk: je moet sterk in je schoenen staan. Je komt in je buurt en je komt iedereen weer tegen. Het is soms moeilijk om tegen je vrienden te zeggen dat je afstand wil houden als er dingen gebeuren die niet goed zijn."



Laatste kans

Ernon zal wel moeten, want de inzet is hoog, zegt Reggery. Ernon is gewild met zijn geschiedenis, zijn acteervaardigheden en zijn 'looks'. "Dit is eigenlijk wel zijn laatste kans. Hij wordt nu nog gezien als rolmodel in de wijk. Als hij verder gaat klooien, dan verlies je dat ook. Ik word benaderd door mensen die willen samenwerken voor films en fotoshoots. Die blijven niet eindeloos wachten. Straks zijn ze weg."



"Het is moeilijk om je oude mindset los te laten. Vooral als je weer in de omgeving bent waar je die fouten hebt gemaakt. Maar op een gegeven moment moet je wel keuzes maken. En dat kan als je de juiste cirkel mensen om je heen hebt. Daarom wil ik er zijn voor Ernon om hem een push in de juiste richting te geven." Ook de rechter ziet het potentiële gevaar van de oude vertrouwde omgeving en draagt hem in zijn vonnis op open te staan voor woonruimte buiten Zuidwijk en zelfs buiten Rotterdam.



Ernon heeft liefde voor zijn wijk, maar weet ook dat er gevaar schuilt in het terugvallen in oude gewoonten. Hier wil hij aan werken door mee te doen aan de opgelegde training om denkpatronen te veranderen. "Als geen ander kan ik uitleggen dat ik fout ben geweest. Misschien dat ze me in de buurt zien als een stoere boy, maar daar heb ik weinig aan. Ik heb wel vier maanden vastgezeten." Die tijd die hij met zijn kinderen had kunnen spenderen krijgt hij nooit meer terug.