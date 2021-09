Alblasserdammer krijgt celstraf voor doorspelen privégegevens van Peter R. de Vries en John van den Heuvel uit systemen van GGD

Een 23-jarige Alblasserdammer is veroordeeld tot 34 dagen cel en een taakstraf voor het rondneuzen in data uit de systemen van de GGD. Hij werkte bij een callcentrum voor het inplannen van coronatesten.

De man had de gegevens van twintig verschillende personen opgevraagd. Van vier bekende Nederlanders stuurde hij privégegevens via Whatsapp door naar een vriend. Het ging om de misdaadverslaggevers John van den Heuvel en wijlen Peter R. de Vries, bokser Badr Hari en rapper Lil Kleine. De man uit Alblasserdam heeft zijn straf inmiddels in voorarrest uitgezeten. Hij komt meteen op vrije voeten.

Een tweede verdachte, een man van 21 jaar uit Heiloo, moet vijf maanden de cel in. Hij had de gegevens te koop aangeboden via sociale media. Hij moet nog twee maanden uitzitten.

De straffen zijn lager dan de officier van justitie had geëist. De rechtbank heeft onder meer rekening gehouden met de jeugdige leeftijd van de verdachten.