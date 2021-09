Van Persie, Boulahrouz en Botteghin op padelbaan bij Victoria: Spaanse sport wordt ook in Rotterdam steeds populairder

Pim van Zuilekom is de grondlegger van padelclub Victoria. Hij kwam in aanraking met de sport toen hij na zijn studie een jaar naar Valencia ging. "Eigenlijk om te hockeyen", zegt van Zuilekom. "Maar naast de hockeyvelden lagen padelbanen. Padel was toen voor mij eerlijk gezegd een onbekende sport, ik had geen idee wat het was. Ik begon het te spelen, want het was daar vrij populair en vanaf het eerste moment dacht ik: dit is gaaf!"

Dat padel in Spanje razendpopulair is, kan Rodrigo, die padelt bij Victoria, beamen. "Padel is in Spanje de op één na meest populaire amateursport", zegt de Spanjaard. "Echt iedereen speelt padel in Spanje, kinderen, vrouwen, mannen... alle leeftijden en alle niveaus. Vanaf de eerste dag dat je speelt is het leuk, daarom is het zo populair: het is makkelijk en leuk."

Populair onder voetballers

Na Spanje volgden andere landen in rap tempo. "In België, Frankrijk en Zweden is de sport heel erg hard aan het groeien", aldus Van Zuilekom. "Maar we doen het als Nederland steeds beter. Een paar jaar geleden hadden we weinig in te brengen. Nu hebben we ook wat spelers van het Nederlandse team die punten aan het sprokkelen zijn op de World Padel Tour."

Ook onder voetballers is padel erg populair. Van Zuilekom ziet ze in Kralingen met regelmaat voorbij komen. "Robin van Persie, Khalid Boulahrouz, Eric Botteghin", somt hij een rijtje namen op. "Het team van Sparta komt geregeld langs, maar ook veel spelers van Feyenoord en Excelsior." Vooral Van Persie heeft talent. "Die is het echt serieus aan het aanpakken. Hij traint heel veel en vind het ook echt, echt leuk."

Ontwikkeling

Padel is nog altijd in ontwikkeling, ook in Rotterdam. De animo voor de sport blijft stijgen. "Dat blijkt wel uit de drukte op de banen bij Victoria", vertelt Van Zuilekom. "Er komen steeds meer initiatieven, onder andere in Terbregge waar ook een indoorlocatie komt met vier banen."

In vergelijking met andere grote steden loopt Rotterdam nog een beetje achter, aldus van Zuilekom. Maar, zegt hij: "De animo er is. Mensen zijn steeds enthousiaster en daarmee komen ook ongetwijfeld de initiatieven."