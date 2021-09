Goed nieuws voor onder meer Feyenoord en Sparta: de stadions mogen weer vol

Na ruim anderhalf jaar lege of matig gevulde voetbalstadions is het nu zover: de tribunes mogen weer vol. Dat hebben demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdag aangekondigd op een nieuwe coronapersconferentie. Toeschouwers moeten wel een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest laten zien.

De nieuwe versoepeling gaat op zaterdag 25 september in. Feyenoord speelt die avond in De Kuip om 21:00 uur tegen NEC. Sparta speelt zondag om 12:15 uur op Het Kasteel tegen Cambuur. Excelsior en FC Dordrecht spelen een weekend later mogelijk voor het eerst weer in volle stadions.

In het huidige pakket coronamaatregelen van de overheid mag twee derde van de capaciteit van de stadions worden gebruikt voor de toeschouwers. Daarmee was volgens de KNVB de 1,5-meterregel al losgelaten: "Bij een twee derde bezettingsgraad in een stadion ga je sowieso al door de 1,5 meter heen."

Het grootste deel van het afgelopen voetbalseizoen werd in lege stadions gespeeld. Alleen in de eerste weken en in de laatste week van het seizoen waren beperkte aantallen toeschouwers welkom.