Aboutaleb is blij met titel Beste Burgemeester ter Wereld, maar met nuance: 'Een 10 is voor God'

De jury had lovende woorden voor hem over als 'gepassioneerde verdediger van vrijheid, tolerantie en solidariteit'. "Als je het zo achter elkaar zet, klink het heavy", reageert de prijswinnaar. "Maar ik sta wel voor dingen die daarop geënt zijn."

De eerste burger van de stad doet dat in het groot en in het klein. Zo imponeerde hij onder meer na de aanslag op het Franse, satirische weekblad Charlie Hebdo. Dat was in 2015. Aboutaleb zette zich schrap voor een samenleving, waarin plek is voor iedereen. "Vanavond ben ik een Parijzenaar en ben ik Charlie", speechte hij. "Vanavond zijn we allemaal Parijzenaren en Charlie." De toespraak kreeg veel aandacht, in binnen- en buitenland. In een interview liet Aboutaleb zich daarna ontvallen dat wie niet kan leven met de humor van cartoonisten maar beter kan 'oprotten'.

Op veel kleinere schaal, zonder draaiende camera's laat de burgemeester zich evenmin onbetuigd. "Ik werk al een jaar lang één dag in de week in de wijk Carnisse", geeft hij als voorbeeld. "Wat ik daar tegenkom aan zwakke mensen, die de dupe zijn van makelaars en huisjesmelkers, vervult mij met afschuw. Daar spreek ik me ook tegen uit."

Blootsvoets op de hete keien

Aboutaleb groeide op in het Marokkaanse Rifgebergte, waar het armoe troef was. Geld om nieuwe schoenen te kopen was er soms niet. Dan liep de jonge Ahmed blootsvoets over de hete stenen van het dorpje Beni Sidel.

Op zijn vijftiende kwam hij naar Nederland. Een bliksemsnelle carrière volgde: via de lts naar de hts, naar de journalistie, de politiek en het bestuur. Zijn benoeming tot burgemeester van Rotterdam was groot nieuws. Het schoenloze jongetje uit het Rifgebergte was in Nederland de eerste burgemeester van Marokkaanse komaf.

Leefbaar Rotterdam vond dat destijds niet te verkroppen en hekelde de dubbele nationaliteit van de opvolger van Ivo Opstelten. Direct na zijn installatie zwaaide de partij met een blanco envelop. Daarin mocht Aboutaleb zijn Marokkaanse paspoort terugsturen naar zijn vaderland. De partij verwoordde het onderbuikgevoel van een deel van de Rotterdammers. Die moesten in eerste instantie ook weinig van 'die Marokkaan' hebben.

Selfie met de burgemeester

Gaandeweg won de burgemeester terrein. Hij bleek een verbinder. "De populariteit van Aboutaleb is enorm groot", zei politiechef Frank Paauw in 2019 in een interview met Rijnmond. "Als je het aantal selfies ziet..... een gemiddelde popartiest is sneller bij het podium dan Ahmed."

De titel Beste Burgemeester ter wereld deed Aboutaleb maandagavond direct aan een Marokkaanse uitdrukking denken. "De beste mens op aarde is hij die bereid is de mensen te dienen", citeert hij. Waarbij hij direct ook aantekent dat hij zichzelf en ook de stad Rotterdam niet perfect vindt.

'Rotterdam is niet volmaakt'

"Hoe goed Rotterdam ook is, het is niet volmaakt. We zijn een stad met zijn eigen tekortkomingen. Zoals de drugs en de daaraan verbonden criminaliteit. De schietpartijen in Feijenoord bijvoorbeeld, die zijn allemaal drugsgerelateerd. Die lui zijn uit op elkaar, niet op jou. Maar het vergroot wel het gevoel van onveiligheid. Wat de mensen van mij en van anderen mogen verwachten, is dat we daarmee met veel passie aan blijven werken."

Het doet hem denken aan zijn studententijd. "Toen ik studeerde ging ik naar mijn tentamens met de intentie een tien te halen. Die haalde ik een enkele keer. Vaak was het een zeven of een acht. En dan was ik tevreden. Zo van: 'Nou, ik heb mijn best gedaan.' Mijn docenten zeiden ook altijd: 'Voor een goede student is een 9 het maximaal haalbare. Want een 10? Die staat voor perfect. Die is voor God.'"