Feyenoord krijgt kansen maar geen goals en begint Conference League met gelijkspel in Israël

Feyenoord heeft het hoofdtoernooi van de Conference League afgetrapt met een 0-0 gelijkspel tegen Maccabi Haifa. In het Sammy Oferstadion in de Israëlische havenstad vielen geen doelpunten.

Bij Feyenoord werd Jens Toornstra voorin aangewezen als de vervanger van Alireza Jahanbakhsh, die door Feyenoord buiten de selectie was gelaten voor het duel met Maccabi Haifa. Omdat het Iraanse regime Israël niet erkent, zou Jahanbakhsh risico lopen om niet meer voor zijn land uit te kunnen komen wanneer hij een stempel van Israël in zijn paspoort heeft. Doordat Toornstra naar de rechtsbuitenpositie werd geschoven, ontstond er voor Fredrik Aursnes plaats op het middenveld.

Toornstra stond in de eerste helft aan de basis van de twee grootste kansen van Feyenoord. Na twintig minuten werd zijn voorzet getoucheerd door Bryan Linssen, maar Maccabi-doelman Joshua Cohen tikte de bal alert over. Tien minuten later werd Guus Til door Toornstra aangespeeld in de zestien, maar zijn poging werd eveneens gekeerd door Cohen.

In de tussentijd was ook Maccabi Haifa eenmaal dichtbij. Een afstandsschot van Tjaronn Chery, oud-speler van onder meer ADO Den Haag en FC Groningen, belandde op de lat. Op de slag van rust kwam Feyenoord nogmaals goed weg. Een voorzet van Raz Meir werd bijna binnengelopen door Din David.

Linssen ongelukkig

De grootste kans van de wedstrijd was na een klein uur voor Bryan Linssen, die na een combinatie tussen Luis Sinisterra en Tyrell Malacia door laatstgenoemde in stelling werd gebracht, maar met links over de bal maaide. Een kwartier voor tijd mocht Cyriel Dessers debuteren. Linssen, die even daarvoor nog een schotkans kreeg, werd door Arne Slot naar de kant gehaald.

Ook Lutsharel Geertruida werd in de slotfase nog ingebracht. De verdediger maakte daarmee eerder dan verwacht na maandenlang blessureleed zijn rentree bij Feyenoord. Maar doelpunten vielen er in Israël uiteindelijk niet meer.



Maccabi Haifa - Feyenoord 0-0 (0-0)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Toornstra (82' Geertruida), Linssen (76' Dessers), Sinisterra