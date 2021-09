Rotterdam gaat overgebleven statushouders sneller huisvesten om ruimte te maken voor Afghaanse vluchtelingen

Rotterdam moet voor 2021 van het rijk 959 statushouders huisvesten. Van deze groep heeft 58 procent al een woning. Rotterdam gaat zich nu inspannen om de overige 42 procent versneld onderdak te helpen. Zo wordt ruimte gemaakt voor vluchtelingen uit Afghanistan, die het land zijn ontvlucht na de opmars van de Taliban.

Wethouder Vincent Karremans noemt de situatie in Afghanistan 'onveilig en beangstigend' en geeft aan dat de gemeente meeleeft met de vluchtelingen. De gemeente komt begin oktober met een voorstel waarin staat op welke wijze en op welke plekken woonruimte kan worden gemaakt voor de overgebleven statushouders.

Rotterdam had in de Beverwaard een asielzoekerscentrum, maar dat is in juli na vijf jaar gesloten.