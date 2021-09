Zeehond slaat enorme meerval 'aan de haak' in de Nieuwe Maas

Twee keer of misschien wel drie keer zo groot als de kop van de zeehond is de meerval zeker. Op de video is te zien dat de zeehond kalm in het water ligt, met de meerval in zijn bek.

Niets aan de hand

Er zwemmen de laatste tijd wel vaker zeehonden rond in de havens van Rotterdam. Volgens zeehondenkenner Jaap van der Hielen kan dat geen kwaad. "Zolang er verbinding is met de open zee, is er niets aan de hand." Volgens hem is het logisch dat er steeds meer zeehonden in de Nederlandse rivieren worden gespot. "De populatie neemt langzaam toe, dus de kans om zeehonden te zien ook."

Onlangs had Tobias uit Spijkenisse ook al een joekel van een meerval te pakken. Dat exemplaar was maar liefst 237 centimeter lang. Wáár hij 'm aan de haak sloeg, wil Tobias niet zeggen. "Dat is uit respect naar andere mensen, die hier misschien al twintig jaar vissen. Daarom geef ik de plek niet vrij", zei hij eerder..