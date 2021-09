Dit zijn de meest opvallende momenten van burgemeester Aboutaleb

Van alle burgemeesters over de hele wereld is Aboutaleb tot de beste uitgeroepen. Maandag werd bekend dat hij zich - samen met een Franse burgemeester - de World Mayor 2021 mag noemen. Met de start van zijn derde termijn begin dit jaar, zijn er genoeg opvallende momenten om op een rijtje te zetten.

1. Moord op Theo van Gogh

Aboutaleb krijgt als Amsterdamse wethouder landelijke bekendheid na zijn uitspraken over extremistische moslims. Dat gebeurt naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh. Hij roept extremistische moslims op om "hun koffers te pakken" als de Nederlandse rechtsstaat hen niet aanstaat.

Tegelijkertijd komt hij in het nieuws als hij pogingen doet de gemoederen te bewaren en bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen.

2. Benoeming tot burgemeester

Het proces tot aan de daadwerkelijke benoeming van Aboutaleb als burgemeester ging in 2008 niet op rolletjes. "Het is een Amsterdammer, het is een carrièremaker en een Ajax-supporter, maar het allerergste is dat Aboutaleb twee paspoorten heeft", liet de toenmalig fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam zich ontvallen.

Ook in de Tweede Kamer is ophef over de aanstaande benoeming. "Een Marokkaan als burgemeester van de tweede stad van Nederland is net zo gek als een Nederlander als burgemeester van Mekka", zegt PVV-leider Geert Wilders destijds. Aboutaleb kan volgens Wilders "beter burgemeester van Rabat in Marokko" worden dan van Rotterdam. "Met hem erbij is het dus Rabat aan de Maas. Nog even en we krijgen een imam als aartsbisschop. Gekkenwerk."

De PVV is van mening dat de dubbele nationaliteit van Aboutaleb tot loyaliteitsproblemen kan leiden. Op 31 oktober 2008 wordt hij tóch benoemd tot burgemeester van Rotterdam. Daarmee is hij de eerste burgemeester van Nederland van Marokkaanse afkomst en ook de eerste Marokkaanse burgemeester van een grote Europese stad.

3. Nederlander van het jaar

In 2014 wordt Aboutaleb door weekblad Elsevier tot Nederlander van het Jaar 2014 uitgeroepen. De burgemeester krijgt de titel omdat hij volgens het weekblad het gezicht is van de stad die in 2014 'uitzonderlijk vaak positief in het nieuws is, ook internationaal'. "Met nieuwe architectonische hoogstandjes als het Centraal Station en de Markthal trok Rotterdam dit jaar wereldwijd de aandacht en veranderde de reputatie van de stad in positieve zin. De stad die jarenlang vooral op ‘foute’ lijstjes figureerde, staat sinds dit jaar opeens op allemaal ‘goede’ lijstjes."

Daarnaast is Aboutaleb 'zoals een burgemeester hoort te zijn': "Toegewijd, oog voor detail, soms hard, altijd duidelijk."

4. Charlie Hebdo

Dit is het moment dat Ahmed Aboutaleb internationaal in de schijnwerpers komt te staan. Na de aanslag op Charlie Hebdo imponeert hij met de woorden: "Vanavond ben ik een Parijzenaar en ben ik Charlie", speechte hij. "Vanavond zijn we allemaal Parijzenaren en Charlie." Daarna is hij duidelijk: in Nederland is er geen plaats voor mensen die zich tegen onze vrijheden keren. De aanslag noemt hij "een onbeschrijflijke vorm van barbarij, van achterlijkheid".

En voor Nederlanders die met de daders sympathiseren heeft hij al helemaal geen goed woord over: "In hemelsnaam, pak je koffer en vertrek. Er is misschien een plek in de wereld waar je tot je recht kunt komen. Ga niet onschuldige journalisten ombrengen, dat is zo verachtelijk. Verdwijn als je in Nederland je plek niet kunt vinden. Als je het niet ziet zitten dat humoristen een krantje maken, ja... mag ik het zo zeggen: rot toch op!"

5. Niet te slecht voor een dansje

Het gaat in de carrière van Aboutaleb overigens niet alleen maar over serieuze zaken. In november 2015 komt de burgemeester van Rotterdam opnieuw in het nieuws, maar dan omdat hij zijn voeten niet stil kon houden bij een flashmob op Zuidplein.

6. Te midden van woedende Rotterdammers

Een jaar later staat Aboutaleb honderden mensen te woord, die stuk voor stuk woedend zijn over de komst van een azc in Rotterdam-Beverwaard. De gemoederen lopen tijdens de bijeenkomst dermate hoog op, dat de burgemeester de boel stillegt.

Er worden massaal leuzen geroepen als 'azc, weg ermee'. Ook wordt er geschreeuwd en getierd, en wordt Aboutaleb uitgejoeld. Hij liet later weten te zijn geschrokken van de heftigheid van de reacties. "Dat heb ik op deze manier nog niet eerder meegemaakt", liet hij weten. Toch is hij blij dat hij is gegaan: "Ik ben geen burgemeester alleen als het mooi weer is. Als het lastig is, sta je er ook voor."

7. Tweede burgemeester met derde termijn

In januari van dit jaar wordt Aboutaleb beëdigd voor zijn derde termijn als burgemeester. Hij is de tweede burgemeester in de geschiedenis van Rotterdam die voor een derde termijn wordt benoemd. Officieel is Aboutaleb sinds 5 januari 2009 burgemeester van Rotterdam. In 2015 ging zijn tweede termijn van zes jaar in.

8. 'Stad naar de vernieling helpen'

Kort daarna komt Rotterdam in het nieuws vanwege de gigantische rellen in de stad, naar aanleiding van de aangekondigde avondklok. Aboutaleb is diep teleurgesteld in zijn inwoners en steekt die mening niet onder stoelen of banken.

"Heb je een goed gevoel dat je de stad naar de vernieling hebt geholpen?", zegt hij in een videoboodschap. "Wat heb je gedaan met die spulletjes die je gestolen hebt gisteravond, bij de juwelier of de Zeeman?", zegt Aboutaleb. "Voelt het goed om wakker te worden met een tas gestolen spullen naast je?"

"De stad, die jou groot gemaakt heeft. We hebben de afgelopen jaren veel geld en energie gestopt om van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk prachtig mooie winkelstraten van Rotterdam te maken. Jij bent er ook trots op toch? Vervolgens help je je eigen stad naar de Filistijnen. Een held ben jij, toch?"

9. Uitzondering voor moslims met avondklok?

Een paar maanden geleden is Aboutaleb opnieuw in het nieuws: weer om zijn woorden, maar dit keer niet positief. Er ontstaat ophef over zijn woorden naar aanleiding van de avondklok en de ramadan die half april start. "We hebben in Nederland toch een miljoen mensen die daar aan doen. Het wordt dus voor heel veel mensen ingewikkeld om zich daar aan te houden."

Dat wordt door mensen opgevat alsof Aboutaleb om een uitzonderingspositie voor moslims vroeg. Partijen in de Rotterdamse gemeenteraad vinden dat de burgemeester zijn woorden beter had moeten kiezen. Zijn uitspraken worden als 'onhandig' en 'een beetje dom' omschreven. Aboutaleb zei dat hij alleen sprak over mogelijke problemen bij de handhaving en dat hij absoluut niet wilde vragen om een uitzonderingspositie voor moslims. De burgemeester gaf toe dat hij zijn uitspraken anders had moeten formuleren, omdat ze bij veel mensen tot vragen hebben geleid.