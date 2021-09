Rutte op persconferentie: 'Anderhalve meter afstand houden hoeft binnenkort niet meer, maar we kunnen nog niet terug naar het oude normaal'

Premier Rutte tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen | Foto: Archief

Premier Rutte heeft bevestigd dat het coronabeleid op 25 september versoepeld wordt. Zo verdwijnt de verplichting om anderhalve meter afstand te houden. Maar Rutte zei ook dat we nog niet helemaal terug kunnen naar het pre-coronatijdperk. "Daarvoor zijn er nog te veel besmettingen en opnames in het ziekenhuis. Er zijn ook nog te weinig mensen immuun en dat maakt het najaar onzeker."

Festivals en sportwedstrijden kunnen weer volop georganiseerd worden, zei Rutte. Maar de horeca blijft tussen 00.00 en 06.00 uur gesloten. Rutte: "Dit raakt vooral de poptempels, discotheken en clubs. We zijn aan het kijken wat dit betekent voor de eigenaren en hoe we grote omzetverliezen en een lagere kaartjesverkoop bij festivals kunnen compenseren."

Wie naar een concert of sportwedstrijd wil, moet een zogeheten Corona-toegangsbewijs kunnen laten zien. Dat betekent dat je bent getest of gevaccineerd. Of afweerstoffen hebt opgebouwd, omdat je recent corona hebt gehad. Voor een toegangstest hoeft voorlopig geen eigen bijdrage te worden betaald, zei Rutte. Ook komt er volgens de premier extra geld beschikbaar voor gemeenten voor handhaving van de regels.

Het toegangsbewijs blijft een tijdelijke maatregel, zo benadrukte de premier. "We zijn er niet op uit deze maatregel voor altijd in te voeren. Op 1 november komt er een nieuw OMT-advies en dan zullen we de situatie opnieuw beoordelen."

Grove inschattingsfout

Festivalorganisator en eigenaar van poppodium Annabel Aziz Yagoub kan z'n oren nog steeds niet geloven. "Ik dacht dat ik de materie begreep, maar ik snap echt niet waar de argumentering van De Jonge en Rutte vandaan komt. Er werd altijd gezegd dat de anderhalve meter aan het eind van de coronacrisis zou worden losgelaten, en nu wordt mijn branche met extra beperkingen geconfronteerd."

Hij schudt zijn hoofd. "Het vertrouwen in dit kabinet is tot een dieptepunt gezonken. Ik denk dat het kabinet een grove inschattingsfout maakt: deze beperkingen gaan ten koste van het draagvlak voor veel horecaondernemers en evenementenorganisatoren. Die zijn niet meer bereid mee te werken aan het coronatoegangsbewijs." Sterker nog, Yagoub verwacht chaos. "Ik denk dat het een gigantische bende wordt, terwijl De Jonge dat helemaal niet door heeft. Die mannen staan zo ver van de realiteit."

De mede-organisator van Unmute Us vertelt dat het ook nog niet gedaan is met de demonstraties. Er wordt gewacht tot woensdag voor er daadwerkelijke beslissingen worden gemaakt, maar er wordt al wel aan petities en nog meer demonstraties gedacht.