Slot na Maccabi Haifa-Feyenoord: 'Lukt het niet de wedstrijd te winnen, dan moet je zorgen dat je niet verliest'

"Tot op zekere hoogte", antwoordde slot op de vraag of het gevoel overheerst dat Feyenoord misschien wel twee punten meer had kunnen meenemen uit Haifa. Maar, zo plaatste de trainer direct een kanttekening: "Ik heb ook gezien dat Maccabi in de laatste vijf minuten één à twee goede kansen kreeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken."

Het waren eigenlijk de enige momenten dat Feyenoord het dinsdag echt lastig had. "We hebben behoudens de laatste twee minuten geen enkele kans weggegeven", aldus Slot. "Van de drie teams die in deze poule zitten, verwacht je met Union Berlin en Slavia Praag op voorhand dat Maccabi Haifa de minste tegenstander is. De kans om daar te winnen is wellicht wat groter dan die andere wedstrijden, maar je weet nooit wat het wedstrijdverloop is."

Sinisterra

Feyenoord had genoeg kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Bryan Linssen kreeg enkele schietkansen en tot tweemaal toe liet Luis Sinisterra na het overzicht te bewaren en de vrijstaande Toornstra over het hoofd zag. Slot weigerde dit hem aan te rekenen. "Ik heb Luis vanuit dit soort situaties ook heel veel doelpunten zien maken", nam Slot het voor de Colombiaan op.

"Tegen Elfsborg heb ik hem bijvoorbeeld het overzicht wel zien bewaren. Het zijn momentopnames. De ene keer gaat de bal net door de benen binnen in de korte hoek, zoals in Utrecht, en een andere keer wordt een schot geblokt. Wat voor mij vooral goed is om te zien, is dat we heel vaak in de tweede helft in die situaties geweest zijn."

Als er een ploeg was die verdiende te winnen, dan was het wellicht Feyenoord, stelde Slot. "Maar ik vind niet dat wij zo extreem veel beter waren dat we kunnen zeggen: het is wel heel teleurstellend dat we hier gelijkspelen. We hadden kunnen winnen, maar zoals ik al zei: aan het eind moet je vooral zorgen dat je dit soort wedstrijden niet verliest. Gelukkig hebben we dat voor elkaar gekregen."

Bekijk hieronder het gehele interview met Arne Slot.