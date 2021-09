Til na doelpuntloos gelijkspel Feyenoord: 'Een punt is acceptabel, maar we hoopten op meer'

"Het was tot aan de zestien vaak wel redelijk, al hebben we ook best wat kansen gehad in de zestien", vervolgt Til zijn wedstrijdanalyse. "Daar mogen we niet over klagen, we hebben ze gewoon niet gemaakt."

Ondanks de hitte wisselde Feyenoord weinig en pas heel laat in Israël. Zo kwam debutant Cyriel Dessers een kwartier voor tijd pas als eerste invaller in het veld. "Ik denk dat wij heel fit zijn, al helemaal als je kijkt naar de omstandigheden waarin we speelden", vertelt Til. "We hebben het goed volgehouden."

Bekijk hieronder het hele interview met Guus Til.