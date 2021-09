Directeur Luxor blij met coronaversoepelingen: 'We kunnen weer doen waarvoor we in de stad zijn'

Tijdens een persconferentie zei premier Rutte dat theaters hun zalen vanaf 25 september weer voor de volle capaciteit mogen vullen. Van Kaam: "We mogen weer voor de volle honderd procent doen waarvoor we in de stad zijn, en dat is mensen een bijzondere avond uit bieden. Als ik nu kijk naar de drukte die er nu al is bij voorstellingen van Waardenberg en De Jong dan is het heerlijk om nog meer mensen een kaartje te kunnen aanbieden."

Veilig gevoel binnen

Bezoekers vanaf dertien jaar zijn wel verplicht om een coronatoegangsbewijs te tonen. Hiermee moeten ze kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, recent hersteld zijn van COVID-19 of een negatieve coronatest hebben gedaan. Volgens Van Kaam is het Luxor goed voorbereid op de nieuwe maatregelen. "We hebben al een paar voorstellingen gedraaid. Wij kunnen het in ieder geval logistiek goed aan. We hebben er goed over nagedacht dat mensen niet lang hoeven te wachten. Technisch is het tot nu toe goed gegaan en de mensen hebben in ieder geval een veilig gevoel binnen."

De versoepelingen zijn niet helemaal zonder risico, omdat vanaf 1 oktober ook de financiële steun van de overheid aan het theater stopt. Het is voor Luxor dus weer een sprong in het diepe, beaamt Van Kaam. "De vraag blijft natuurlijk nog wel of het publiek voor alle voorstellingen meteen in zulke groten getale gaat komen. Wat dat betreft is bij ons het ondernemersrisico weer voor de volle honderd procent terug."

Aan voorstellingen geen gebrek

Het theater heeft in ieder geval aan voorstellingen geen gebrek. "We hadden natuurlijk ook een stuwmeer aan voorstellingen die de afgelopen zeventien maanden niet zijn doorgegaan. Het merendeel hebben we in de nieuwe programmering een plaatsje proberen te geven. Dus we gaan vandaag los en dan blijft het bijna iedere avond feest in het Luxor."