Podcast Feyenoord: 'Gezien resultaten uit het verleden is een punt in een Europees uitduel nooit verkeerd'

In een kakelverse podcast blikt de sportredactie van Rijnmond terug op de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Maccabi Haifa, waarin een punt mee terug naar Rotterdam werd genomen. Misschien neemt Feyenoord er daarmee wel twee te weinig mee terug het vliegtuig in, maar negativiteit na een gelijkspel in een Europees uitduel is ongepast, vinden de mannen.

Ruud van Os, Sinclair Bischop en Dennis van Eersel praten na over de wedstrijd en zagen dat de beste en meeste kansen voor Feyenoord waren. "Maar gezien het verleden van Feyenoord met Europese uitduels, is een punt nooit verkeerd," zegt Van Os. Sinclair Bischop deelt die mening. "Al weten we natuurlijk pas aan het einde van de rit of dit toch duur puntenverlies is gebleken."

Natuurlijk gaat het over de gemiste kansen van spits Bryan Linssen, al is er ook aandacht voor het niet uitspelen van potentieel nog betere kansen. Dennis van Eersel: "Als Sinisterra bijvoorbeeld een paar keer meer het overzicht hield, met Toornstra die helemaal vrij stond in het doelgebied, had er ook gewonnen kunnen worden. Het is dus te makkelijk om alleen naar Linssen te kijken als oorzaak van het uitblijven van een doelpunt."

De mannen kijken ook vooruit naar het prachtige affiche van komende zondag, als Feyenoord langs gaat bij PSV.

