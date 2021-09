Rotterdamse zorginstelling moet voormalig werknemer 40.000 euro betalen

De Rotterdamse zorginstelling Antes moet een voormalige werknemer 40 duizend euro ontslagvergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in een hoger beroep bepaald. De vrouw zou vanwege haar zwangerschap ontslagen zijn in 2019, en dat mag niet.

Volgens de rechter heeft Antes onvoldoende rekening gehouden met haar zwangerschap. Zo werd verwacht dat ze nachtdiensten draaide en op locaties werkte die voor haar 'als zwangere ongeschikt waren'. Daarnaast drong de zorginstelling aan op het verminderen van het aantal uren per week. De rechter is van mening dat Antes 'ernstig verwijtbaar' heeft gehandeld.

In haar gelijk

In de zomer van 2018 begon de vrouw met werken bij Antes en zo'n driekwart jaar later kreeg ze te horen dat haar contract niet werd verlengd. Ze zou te weinig beschikbaar zijn geweest, te laat zijn gekomen of juist eerder zijn weggegaan. Ook zou ze haar werk niet goed hebben gedaan en niet aan het minimum aantal werkuren zijn gekomen.

Volgens de werkneemster was ze inderdaad minder inzetbaar, maar kwam dat door de zwangerschap die ze in het najaar bij Antes had gemeld. Ze liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter. Daar ving ze in eerste instantie bot, maar in hoger beroep oordeelde de rechter dat ze wel degelijk in haar gelijk stond.