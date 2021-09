Weer van vandaag: bewolkt met vanmiddag af en toe zon

De dag start met veel bewolking en lokaal is dichte mist ontstaan. Deze lost in de ochtend geleidelijk op. In de middag is het meestal droog en breekt de zon af en toe door. De wind draait naar het westen en wordt matig tot vrij krachtig aan zee. De maxima komen uit rond de 20 graden.

Vanavond en vannacht zijn er wolken en lokaal een paar opklaringen en blijft het droog. De minima komen uit rond de 12 graden en de wind neemt iets in kracht af.

Morgen is er in de ochtend veel bewolking, maar in de middag schijnt de zon af en toe en blijft het overal droog. De wind waait zwak tot matig uit een noordwestelijke richting en de temperatuur komt in de middag uit op 20 graden.

Vooruitzichten

De komende dagen is het aangenaam weer, het blijft meest droog en de zon krijgt soms aardig wat ruimte. Met een temperatuur rond de 20 of 21 graden zitten we iets boven de normaal.