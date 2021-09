Let op: vanochtend lokaal dichte mist in regio

Het KNMI heeft woensdagochtend voor het westen en het midden van het land code geel afgegeven. Lokaal kan dichte mist voorkomen, waardoor het zicht op sommige plekken minder dan 50 meter is.

Code geel geldt in Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden, meldt het KNMI. Woensdagochtend lost de mist weer op.

"Het zijn lokale mistbanken, waar je zomaar in kan rijden. De meeste mistbanken in de regio komen voor in de polders", zegt weerman Stefan van der Gijze.